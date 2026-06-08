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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट से सियासी घमासान, चंपत राय ने भी दी सफाई

राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट से सियासी घमासान, चंपत राय ने भी दी सफाई

Ram Mandir News: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई हैं. मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान राम उसे स्वयं दंड देंगे.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब होने का आरोप लगाया है और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है जिसके बाद उनकी एक्स पोस्ट को लेकर सियासी माहौल गरम हो गया हैं. अयोध्या के संतों से लेकर राजनेता तक सभी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने सपा अध्यक्ष के आरोपों पर कहा कि उन्हें भगवान राम और ट्रस्ट के सभी सदस्यों पर पूरा भरोसा है. यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया होगा तो उसे भगवान राम स्वयं दंड देंगे. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को किसी प्रकार की शंका है तो जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है. 

शासन और प्रशासन जो भी निर्णय करेगा, वह उन्हें स्वीकार होगा. दिनेंद्र दास ने कहा कि उनके विश्वास के अनुसार ट्रस्ट में ऐसी कोई गलती नहीं हुई है लेकिन, संदेह दूर करने के लिए जांच कराई जाती है तो उसका स्वागत है.

समाजवादी पार्टी ने लगाए आरोप

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य का बयान सामने आने के बाद सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने सवाल उठाए और कहा कि भगवान राम को लेकर कई घोटाले हुए हैं और हमने सवाल उठाया तो दंड की बात कहते हैं उन्हें अब तो दंड जरूर मिलेगा. 

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मंदिर के चढ़ावे पर बोले चंपत राय

इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होता है. इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं. ऑडिट कार्य कई दिन तक चलता है. वही कार्य आजकल हो रहा है. अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आयी है. 

सुभासपा ने भी किया सपा पर पलटवार

सुभासपा प्रवक्ता पीयूष मिश्र ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पलटवार किया और एक्स पर लिखा- 'अखिलेश यादव जी, राम मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब होने पर आपको अचानक इतनी 'चिंता' हो रही है, जबकि आज तक आप राम मंदिर के द्वार तक नहीं पहुँचे. जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने 1990 में निहत्थे राम भक्त कारसेवकों पर अयोध्या में गोलियाँ चलवाईं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जानें दीं, उसी परिवार का बेटा आज मंदिर ट्रस्ट पर उंगली उठा रहा है. 

जिनके दिल में राम नहीं बसते, वे मंदिर की चिंता नहीं करते—सिर्फ वोट और राजनीति की चिंता करते हैं. राम भक्तों को अब आपके इस ढोंगपूर्ण 'आस्था' पर हँसी आ रही है. पहले अपने घर का 1990 का खून धोइए, राम मंदिर जाकर दर्शन कीजिए, फिर ट्रस्ट की सफाई दीजिए. वरना चुप रहना ही शोभा देगा.' 

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Published at : 08 Jun 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Ayodhya News Ram Mandir News UP NEWS
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