यूपी में फिर बढ़ा पारा, दिन में तीखी धूप से लोग हुए परेशान, IMD ने दिया हीट वेव का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है. रविवार को दिन के समय सूरज के तेवर तीखे हो गए और लोगों को गर्मी और उमस का सामान करना पड़ा. तेज धूप की वजह से अब प्रदेश का तापमान भी बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से लू की चेतावनी दी है. हालांकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन, इससे गर्मी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 8 जून सोमवार को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कोई बादल छाने या बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम एकदम साफ़ बना हुआ हैं और दिन में तेज धूप निकलेगी जिससे गर्मी बढ़ेगी. कुछ जगहों पर हीट वेव के हालात बन सकते हैं.

लखनऊ में तेज धूप से बढे़गी तपिश

राजधानी लखनऊ में आज मौसम साफ़ ही रहेगा और सुबह से ही धूप निकलेगी. दोपहर होते-होते धूप के तेवर और तीखे हो जाएंगे, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान आज 39 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान में 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, दिन में 10-15 किमी की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी. नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा में भी आज मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी में इजाफा होगा.

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आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मंगलवार 8 जून से प्रदेश में लू का प्रकोप शुरू हो जाएगा. इस दौरान धूल भरी गर्म हवाएं चलेगी, जिससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है. 10 जून को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. 11 से 13 जून तक संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं दूसरी तक हीटवेव की मार भी जारी रहेगी.

बीते 24 घटों में झांसी, बांदा प्रदेश के सबसे गर्म जनपद रहे. इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक चला गया. वहीं उरई, फतेहपुर और वाराणसी, आगरा, भी प्रदेश के सबसे गर्म जनपद दर्ज किए गए. मौसम विभाग की माने तो अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद तापमान में इतनी ही गिरावट आएगी.

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