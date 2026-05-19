उत्तराखंड में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है और तापमान दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज मंगलवार 19 मई को कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है. बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए आमजन को जागरूक किया जाए. विशेष रूप से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. साथ ही लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने को कहा गया है.

सभी जिलों में एडवायजरी जारी

स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है. अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी जनित बीमारियों से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाइयों, ठंडे पानी और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है.

इसके अलावा पेयजल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि गर्मी के इस दौर में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. निर्माण स्थलों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें समय-समय पर विश्राम, छाया और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने से छूट

इसी बीच भीषण गर्मी को देखते हुए अधिवक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है. अब वकील बिना काला कोट पहने भी न्यायालय में पेश होकर अपनी पैरवी कर सकेंगे. यह व्यवस्था 19 मई से लागू कर दी गई है. जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता बिना कोट के आवाजाही कर सकेंगे, हालांकि उन्हें ड्रेस कोड के अन्य नियमों का पालन करना होगा.

दरअसल, लगातार बढ़ते तापमान और उमस के कारण अधिवक्ताओं को काला कोट पहनकर काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या को लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला जज से मुलाकात कर गर्मी के दौरान कोट पहनने से छूट देने की मांग की थी. जिसपर सहमति जताते हुए जिला जज ने अधिवक्ताओं को राहत प्रदान की.

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भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह

उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में तेजी से तापमान बढ़ा है. सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा. सुबह से ही चिलचिलाती धूप और दिन में चलने वाली गर्म हवाओं ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला और ग्राहकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई.

पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. वहां भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 20 से 24 मई के बीच पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर सीमित रहने की संभावना है.

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