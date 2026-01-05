हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, मैदानी इलाकों में बढ़ी गलन

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, मैदानी इलाकों में बढ़ी गलन

Uttarakhand Weather Today: मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

By : दानिश खान | Updated at : 05 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में इन दिनों सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है. मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पाले और शीतलहर के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ गई है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि बीच-बीच में ठंड का असर और तेज हो सकता है.

मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों के कई इलाकों में सुबह और देर रात कोहरे के कारण दृश्यता कम रह सकती है. इसके चलते कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.

6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार

आगामी दिनों की बात करें तो प्रदेशभर में मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि छह जनवरी को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद सात से 10 जनवरी तक एक बार फिर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. पहाड़ों में पाला पड़ने से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

देहरादून में शीतलहर से तापमान में गिरावट

रविवार को तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट देखी गई.

उधर मसूरी में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज काफी सख्त बना हुआ है. रविवार सुबह हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दोपहर बाद घना कोहरा छा गया. ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. अधिकतम तापमान करीब तीन डिग्री तक गिर गया. 

चौक-चौराहों पर ठंड से बचने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के अनुसार शहर में ठंड बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और जगह-जगह अलाव जलाए जा रहे हैं.  

हरिद्वार-ऋषिकेश बनेंगे 'सनातन पवित्र नगरी'? 150 घाटों पर गैर-हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक!

Published at : 05 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
IMD Uttarakhand Weather Today Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: “Gaadi Paache Gaadi” की Viral Success, Elvish Yadav से जुड़ी चर्चा और Fan Culture पर खुलकर बातचीत
Somnath Temple: BJP सांसद Sudhanshu Trivedi का बड़ा बयान.. कहा - शिव लिंग को खंडित...
Somnath Temple: शिव लिंग को खंडित मत करें... BJP सांसद Sudhanshu Trivedi का अहम बयान
Yogi Adiitynath: साढ़े 3 बजे J.P Nadda से करेंगे मुलाकात CM Yogi, UP के डिप्टी CM भी दिल्ली दौरे पर
SC on Delhi Riot Case: उमर-शरजील को एक साल तक अब कोई बेल नहीं! | Umar Khalid | SC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'इसे गंदा बनाना बंद करो', सैपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद माही विज ने जय संग शेयर तस्वीर शेयर कर किस पर निकाली भड़ास?
'इसे गंदा बनाना बंद करो', सैपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद माही विज ने किस पर निकाली भड़ास?
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश में नहीं होगा IPL का प्रसारण, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?
बांग्लादेश में नहीं होगा IPL का प्रसारण, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?
हेल्थ
Vaginal Health Myths: क्या वेजाइना को होती है 'स्पेशल वॉश' की जरूरत? डॉक्टर ने तोड़े महिलाओं की सेहत से जुड़े 4 मिथक
क्या वेजाइना को होती है 'स्पेशल वॉश' की जरूरत? डॉक्टर ने तोड़े महिलाओं की सेहत से जुड़े 4 मिथक
यूटिलिटी
बैंक में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने नोट बदलवा सकते हैं, क्या है नियम
बैंक में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने नोट बदलवा सकते हैं, क्या है नियम
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget