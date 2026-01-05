उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, मैदानी इलाकों में बढ़ी गलन
Uttarakhand Weather Today: मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड में इन दिनों सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है. मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पाले और शीतलहर के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ गई है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि बीच-बीच में ठंड का असर और तेज हो सकता है.
मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों के कई इलाकों में सुबह और देर रात कोहरे के कारण दृश्यता कम रह सकती है. इसके चलते कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.
6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार
आगामी दिनों की बात करें तो प्रदेशभर में मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि छह जनवरी को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद सात से 10 जनवरी तक एक बार फिर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. पहाड़ों में पाला पड़ने से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.
देहरादून में शीतलहर से तापमान में गिरावट
रविवार को तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट देखी गई.
उधर मसूरी में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज काफी सख्त बना हुआ है. रविवार सुबह हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दोपहर बाद घना कोहरा छा गया. ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. अधिकतम तापमान करीब तीन डिग्री तक गिर गया.
चौक-चौराहों पर ठंड से बचने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के अनुसार शहर में ठंड बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और जगह-जगह अलाव जलाए जा रहे हैं.
