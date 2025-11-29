उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बाबर के नाम पर मस्जिदों के निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है. शादाब शम्स ने कहा कि देश में बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ‘बाबर’ शब्द मूल रूप से उस भाषा का शब्द है जिसमें ‘शेर’ को संबोधित किया जाता था. उन्होंने कहा कि यह एक जानवर का नाम है और किसी भी मस्जिद का नाम किसी जानवर के नाम पर रखना उचित नहीं है.

शादाब शम्स ने आगे कहा कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर विवाद है या उसके नाम से लोगों को तकलीफ होती है, तो ऐसे नामों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण करना समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड उन प्रयासों का विरोध करेगा, जिनमें किसी विवादित व्यक्ति या विवादित नाम के आधार पर मस्जिद बनाने की योजना हो.

'पसमांदा मुसलमान बाबरी मस्जिद के विचार और अभियान का करता है विरोध'

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बाबरी मस्जिद को लेकर अलग-अलग मंचों से अभियान चलाए गए थे, जिनमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को उसी स्थान पर दोबारा स्थापित किया जाएगा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शादाब शम्स ने कहा कि पसमांदा मुसलमान ऐसे विचारों और अभियानों का पुरजोर विरोध करते हैं.

'पसमांदा समाज देश में शांति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का पक्षधर'

उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज देश में शांति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का पक्षधर है और वह किसी भी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेगा, जिससे समाज में भ्रांति या तनाव की स्थिति पैदा हो. शादाब शम्स ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है कि धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए और किसी भी तरह की उकसाने वाली बयानबाजी या निर्माण को बढ़ावा न दिया जाए.

