उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वालों पर शिकंजा कसा है. पुलिस ने खरीद-फरोख्त करने वाले पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दनकौर थाना पुलिस ने बदमाशों के पास से तीन पिस्तौल, तीन तमंचे, 50 हजार रुपये और दो कार बरामद की हैं.

इस संबंध में अपर पुलिस उपयुक्त (जोन तृतीय) सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि शुक्रवार (28 नवंबर 2025 की) रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि काले रंग की एक स्कॉर्पियो कार व नीले रंग की एक बलेनो कार में सवार कुछ लोग अवैध हथियार बेचने के लिए ग्रेटर नोएडा आए हैं.

पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की और बुढ़िया गोल चक्कर के पास स्कॉर्पियो और बलेनो कार को रोक लिया. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान गजेंद्र उर्फ गज्जू (दादरी), सुमित कुमार उर्फ गुंडा (कासना), सागर भाटी (ग्रेटर नोएडा), हर्ष सिंघल (दनकौर) और निखिल भाटी (बीटा- 2) के रूप में हुई है.

आरोपियों के पास से नकदी व हथियारों का जखीरा बरामद

उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से तीन पिस्तौल 32 बोर, 160 कारतूस, तीन तमंचे 315 बोर, छह कारतूस और 50 हजार रुपये बरामद किये गये है. अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया कि वे लोग काफी दिनों से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त है.

आरोपियों ने किया खुलासा कहां से खरीदते थे हथियार

अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि ये लोग हथियार व कारतूस मथुरा के जय गुरुदेव मंदिर के पीछे रहने वाले बंटू नाम के व्यक्ति से खरीदते थे और इन्हें बेचकर जो रकम कमाते थे उससे मौज मस्ती करते थे. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस में कानपुर में लगी आग, यात्रियों की बाल-बाल बची जान