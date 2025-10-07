उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह में अब ठंड महसूस होने लगी है. ऊपरी पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं मंगलावर भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने वाला है. देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मानें तो आज 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के पूरे आसार हैं. साथ ही राज्य के सभी 13 जिलों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है.

वहीं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने आज तीन जिलों टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में लैंडस्लाइड का खतरा बताया है. साथ ही यहां पर लोगों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है.

देहरादून-हल्द्वानी बारिश शुरू

उधर राजधानी देहरादून के साथ ही हल्द्वानी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण यहां के तापमान में गिरावट आई है और सुबह के वक्त हल्की ठिठुरन भी लोगों को महसूस होने लगी है.

यहां बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा

GSI ने टिहरी जिले के घनसाली इलाके में धर्मगंगा और बालगंगा के किनारे ढलानों, टिहरी-घनसाली मार्ग और अन्य सड़कों पर खास ध्यान रखने की सलाह दी है. रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ इलाके में बांसवाड़ा-गुप्तकाशी-सोनप्रयाग मार्ग, दुग्गलबिट्टा-ऊखीमठ कुंड खंड और अन्य रास्तों पर सतर्क रहने को भी कहा गया है. वहीं, चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में पीपलकोटी-जोशीमठ सड़कों के लिए अलर्ट है.

इन जिलों में चलेंगी झोंकेदार हवाएं

इसके अलावा, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी में बादलों की गड़गड़ाहट और हल्की बारिश हो सकती है. कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है. राजधानी देहरादून में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है. वहीं कुछ जगहों पर घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया है और ठंडी हवाएं चल रही हैं.

जोशीमठ-गोविंदघाट-लामबगड़-बद्रीनाथ मार्ग और आसपास की सड़कों पर भूस्खलन का खतरा अधिक होने के कारण सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.

आने वाले दो दिन मौसम साफ रहेगा

देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आगामी दो दिन यानी 8 और 9 अक्टूबर को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सिलसिला अब थम जाएगा और अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है. यानी फिलहाल राज्य के लोगों को भारी बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने वाली है.

केदारनाथ-हेमकुंड में बर्फ़बारी

वहीं, बीते दिन केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. खासतौर पर पहाड़ी जिलों में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है, जिसने सर्दी के मौसम की दस्तक दे दी है. लगातार बारिश के कारण दिन का तापमान नीचे आ गया है, जबकि रातें और ज्यादा ठंडी हो गई हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर, उत्तराखंड में इस समय बारिश और बर्फबारी के बीच मौसम ने सर्दी की शुरुआत कर दी है. हालांकि दो दिन बाद फिर से धूप निकलने से मौसम में सुधार की उम्मीद है.