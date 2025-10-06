हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिवाली से पहले उत्तराखंड की आबो-हवा को लेकर PCB सतर्क, 8 शहरों में वायु की हो कही निगरानी

दिवाली से पहले उत्तराखंड की आबो-हवा को लेकर PCB सतर्क, 8 शहरों में वायु की हो कही निगरानी

Uttarakhan News: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण दिवाली के मद्देनजर राज्य के आठ शहरों में हवा की निगरानी का काम करेगा. पीसीबी ने 13 अक्टूबर से हवा की निगरानी का निर्णय लिया है. 

By : दानिश खान | Updated at : 06 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली पर्व के पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के आठ शहरों में हवा की निगरानी का काम करेगा. इस अवधि में ध्वनि की जांच की जाएगी. यह कार्य 13 अक्टूबर से शुरू होगा. पीसीबी हर साल दिवाली के समय 15 दिनों तक हवा की गुणवत्ता की निगरानी का काम करता है. इस बार भी पीसीबी ने तैयारी कर ली है.

राज्य में देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल में हवा की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. इसमें देहरादून में घंटाघर व नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश में नगर निगम परिसर, टिहरी में डीएम कार्यालय व नगर पालिका परिषद परिसर क्षेत्र में जांच होगी.

हर साल दिवाली से पहले होती है जांच

हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, काशीपुर एलडी भट्ट उप जिला अस्पताल, रुद्रपुर नगर निगम परिसर, हल्द्वानी जल संस्थान कार्यालय और नैनीताल में नगर पालिका परिषद परिसर में मॉनिटरिंग के लिए लगे स्टेशन के माध्यम से जांच होगी. हर साल उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली से पहले इस प्रकार की जांच शुरू करता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस कदम का मकसद लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध कराना है.

स्वच्छ हवा को लेकर सतर्क रहता है बोर्ड

वहीं हवा की गुणवत्ता को लेकर उत्तराखंड को काफी ऊंचे पायदान पर रखा गया है, इसलिए यहां स्वच्छ हवा को लेकर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काफी सतर्क रहता है. पीसीबी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है कि उत्तराखंड में प्रदूषण की मात्रा ज्यादा न पड़े, इसको लेकर लगातार कई कार्य किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश की आबो हवा में कोई बदलाव न हो और प्रदूषण न बड़े उसके लिए लगातार नजर रखी जाती है कि प्रदेश में लगे उद्योग इस बात का ध्यान रखे.

ये भी पढ़ें: यूपी में 7 अक्टूबर को बैंक-स्कूल और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद, योगी सरकार का आदेश जारी

Published at : 06 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Pollution Control Board
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
Highlights: दो चरणों में होंगे बिहार चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget