उत्तराखंड: ऋषिकेश में घर के बाहर महिला को मारी गोली, आरोपी की तलाश में CCTV खंगाल रही पुलिस

उत्तराखंड में ऋषिकेश क्षेत्र के शिवाजी नगर गली नंबर 16 में शनिवार देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. यह घटना देहरादून जिले में लगातार बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

मृतका एम्स ऋषिकेश से जुड़ी एक निजी संस्था में कार्यरत बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे एक युवक महिला के घर पहुंचा. जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, युवक ने जाली के पास से पिस्टल निकालकर महिला पर फायर कर दिया. गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली ऋषिकेश पुलिस, फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी के मूवमेंट और पहचान से जुड़े सुराग मिल सकें. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक लक्सर क्षेत्र का निवासी है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं.

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा

मामले को लेकर देहरादून की एसपी जया बलूनी ने कहा, “घटना बेहद गंभीर है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.”

स्थानीय लोगों ने उठाई सत्यापन की मांग

वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और किरायेदार सत्यापन अभियान को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते सत्यापन और निगरानी की जाती तो इस तरह की वारदात को रोका जा सकता था. दिनदहाड़े और रिहायशी इलाकों में हो रही ऐसी घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि देहरादून जिले में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, जिससे आम जनता की चिंता बढ़ती जा रही है.