परंपरा से आगे बढ़ा धामी मॉडल: स्थिर नेतृत्व और संतुलित विस्तार ने बदली उत्तराखंड की राजनीति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी ताकत उनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत तालमेल भी माना जा रहा है.
उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही नेतृत्व परिवर्तन की परंपरा को पुष्कर सिंह धामी ने निर्णायक रूप से बदल दिया है. आमतौर पर कार्यकाल के अंतिम वर्षों में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो जाती थीं, लेकिन धामी ने न सिर्फ इस धारणा को चुनौती दी, बल्कि अपने नेतृत्व से स्थिरता का नया अध्याय भी लिखा है.
भाजपा ने पहली बार राज्य में किसी मुख्यमंत्री को रिपीट कर स्पष्ट संकेत दिया था कि वह नेतृत्व में निरंतरता चाहती है. अब कार्यकाल के पांचवें वर्ष में मंत्रिमंडल विस्तार कर यह संदेश और मजबूत कर दिया गया है कि सरकार प्रदर्शन आधारित राजनीति पर आगे बढ़ रही है, न कि परंपरागत अस्थिरता के रास्ते पर.
हालिया कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए पांच नए चेहरों को शामिल किया गया है. इनमें राम सिंह कैड़ा, खजान दास, प्रदीप बत्रा, भरत सिंह चौधरी और मदन कौशिक जैसे अनुभवी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता शामिल हैं. इनकी एंट्री से सरकार को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलने की उम्मीद है.
सभी अटकलों पर विराम लगा दिया
यह विस्तार केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है-नेतृत्व में विश्वास, संगठन में सामंजस्य और भविष्य की ठोस रणनीति. जहां विपक्ष नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठा था, वहीं धामी ने अपने सधे हुए फैसलों से सभी अटकलों पर विराम लगा दिया.
धामी की सबसे बड़ी ताकत उनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत तालमेल भी माना जा रहा है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं का लगातार समर्थन उनके प्रति भरोसे को दर्शाता है. यही कारण है कि धामी अब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भाजपा के भरोसेमंद और निर्णायक चेहरों में शामिल हो चुके हैं.
एक युवा नेता के रूप में धामी ने अपनी कार्यशैली से यह साबित किया है कि वे केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं. उनकी छवि अब ‘विकल्प’ से आगे बढ़कर ‘स्थायी नेतृत्व’ के रूप में स्थापित हो चुकी है.
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह संकेत भी स्पष्ट है कि भाजपा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव भी धामी के नेतृत्व में ही लड़ सकती है. कुल मिलाकर, उत्तराखंड की राजनीति में यह बदलाव एक नए युग की शुरुआत है, जहां अस्थिरता की जगह स्थिरता और परंपरा की जगह प्रदर्शन ने ले ली है.
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Source: IOCL