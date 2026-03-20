हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधामी कैबिनेट विस्तार के साथ 2027 की सियासी दिशा साफ, अफवाहों पर लगा विराम

धामी कैबिनेट विस्तार के साथ 2027 की सियासी दिशा साफ, अफवाहों पर लगा विराम

कैबिनेट विस्तार के बाद उनके विरोधियों को भी स्पष्ट संकेत मिल गया है कि धामी सिर्फ एक अस्थायी चेहरा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 20 Mar 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें पांच विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया. इस विस्तार के साथ ही लंबे समय से चल रही उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें बार-बार मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हो रही थीं.

कैबिनेट विस्तार के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी. यह फैसला न केवल संगठनात्मक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि धामी के प्रति बढ़ते भरोसे को भी मजबूत करता है.

मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और सख्त फैसले लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है. समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे ऐतिहासिक कानून और अन्य प्रशासनिक सुधारों ने उन्हें “धाकड़ धामी” के रूप में स्थापित किया है. उनके नेतृत्व में सरकार की सक्रियता और निर्णय क्षमता ने जनता के बीच उनकी पकड़ को लगातार मजबूत किया है.

मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धामी उत्तराखंड में बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं, जिन्होंने न केवल लंबा कार्यकाल पूरा किया, बल्कि पार्टी को दोबारा सत्ता में भी वापसी दिलाई. यह उपलब्धि उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करती है.

आज के कैबिनेट विस्तार के बाद उनके विरोधियों को भी स्पष्ट संकेत मिल गया है कि धामी सिर्फ एक अस्थायी चेहरा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं. 2027 के चुनावों को लेकर अब सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है.

प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी इसी दिशा में जाता दिख रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी के नेतृत्व में पार्टी 2027 के चुनावी रण में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है.

और पढ़ें
Published at : 20 Mar 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने भेजे गए ये IAS-IPS अफसर, तमिलनाडु, असम और केरल में भी लगी ड्यूटी
पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने भेजे गए ये IAS-IPS अफसर, तमिलनाडु, असम और केरल में भी लगी ड्यूटी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
परंपरा से आगे बढ़ा धामी मॉडल: स्थिर नेतृत्व और संतुलित विस्तार ने बदली उत्तराखंड की राजनीति
परंपरा से आगे बढ़ा धामी मॉडल: स्थिर नेतृत्व और संतुलित विस्तार ने बदली उत्तराखंड की राजनीति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी कैबिनेट विस्तार के साथ 2027 की सियासी दिशा साफ, अफवाहों पर लगा विराम
धामी कैबिनेट विस्तार के साथ 2027 की सियासी दिशा साफ, अफवाहों पर लगा विराम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी मंत्रिमंडल का विस्तार: दो साल की अटकलों पर लगा विराम, पांच नए चेहरों के साथ 2027 की तैयारी शुरू
धामी मंत्रिमंडल का विस्तार: दो साल की अटकलों पर लगा विराम, पांच नए चेहरों के साथ 2027 की तैयारी शुरू
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईद पर मस्जिद अल-अक्सा रहेगी बंद, अमेरिका का खतरनाक 'USS बॉक्सर' ईरान की ओर रवाना, इजरायल में गूंजे सायरन
LIVE: ईद पर मस्जिद अल-अक्सा रहेगी बंद, अमेरिका का खतरनाक 'USS बॉक्सर' ईरान की ओर रवाना, इजरायल में सायरन गूंजे
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
विश्व
Saudi Arab Oil Impact: तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, दुनिया में बदनामी का डर क्यों?
तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, बदनामी का डर क्यों?
स्पोर्ट्स
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2 Live: सुबह 10 बजे तक 'उस्ताद भगत सिंह' का कलेक्शन 32 करोड़, दूसरे दिन 'धुरंधर 2' से पिछड़ जाएगी फिल्म?
सुबह 10 बजे तक 'उस्ताद भगत सिंह' का कलेक्शन 32 करोड़, दूसरे दिन 'धुरंधर 2' से पिछड़ जाएगी फिल्म?
इंडिया
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के स्टाफ को मिली धमकी, बंगाल में मुर्शिदाबाद से आया फोन, हड़कंप
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के स्टाफ को मिली धमकी, बंगाल में मुर्शिदाबाद से आया फोन, हड़कंप
ट्रेंडिंग
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
यूटिलिटी
घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget