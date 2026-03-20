धामी कैबिनेट विस्तार के साथ 2027 की सियासी दिशा साफ, अफवाहों पर लगा विराम
कैबिनेट विस्तार के बाद उनके विरोधियों को भी स्पष्ट संकेत मिल गया है कि धामी सिर्फ एक अस्थायी चेहरा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं.
उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें पांच विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया. इस विस्तार के साथ ही लंबे समय से चल रही उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें बार-बार मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हो रही थीं.
कैबिनेट विस्तार के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी. यह फैसला न केवल संगठनात्मक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि धामी के प्रति बढ़ते भरोसे को भी मजबूत करता है.
मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और सख्त फैसले लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है. समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे ऐतिहासिक कानून और अन्य प्रशासनिक सुधारों ने उन्हें “धाकड़ धामी” के रूप में स्थापित किया है. उनके नेतृत्व में सरकार की सक्रियता और निर्णय क्षमता ने जनता के बीच उनकी पकड़ को लगातार मजबूत किया है.
मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धामी उत्तराखंड में बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं, जिन्होंने न केवल लंबा कार्यकाल पूरा किया, बल्कि पार्टी को दोबारा सत्ता में भी वापसी दिलाई. यह उपलब्धि उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करती है.
आज के कैबिनेट विस्तार के बाद उनके विरोधियों को भी स्पष्ट संकेत मिल गया है कि धामी सिर्फ एक अस्थायी चेहरा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं. 2027 के चुनावों को लेकर अब सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है.
प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी इसी दिशा में जाता दिख रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी के नेतृत्व में पार्टी 2027 के चुनावी रण में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है.
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Source: IOCL