रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार (1 फरवरी, 2026) को संसद में आम बजट पेश करेंगी. यह पहली बार होगा जब भारत में बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया जाएगा. बजट 2026 से कई सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं, वहीं बाजार की चाल को लेकर भी देशभर में चर्चा तेज है. इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रविवार होने के कारण शेयर बाजार खुलेंगे या फिर नहीं.

इसी सवालों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा तंज कस दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा."

क्या शेयर बाजार खुलेगा?

बता दें कि बजट के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है. 1 फरवरी 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुले रहेंगे. आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहते हैं, लेकिन बजट के महत्व को देखते हुए विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा.

ट्रेडिंग समय और ऐतिहासिक संदर्भ

बता दें कि 1 फरवरी 2026 को शेयर बाजार में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक नियमित कारोबार होगा. आमतौर पर भी सोमवार से शुक्रवार तक काम करने का यही समय होता है. ये पहली बार नहीं जब संडे को शेयर बाजार खोले जा रहें हो, भारत आजाद होने के बाद इतिहास में इससे पहले केवल एक बार रविवार को शेयर बाजार खुला था. 28 फरवरी 1999 को रविवार के दिन घरेलू शेयर बाजार में ट्रेडिंग हुई थी. ऐसे में बजट 2026 न सिर्फ आर्थिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी खास माना जा रहा है.