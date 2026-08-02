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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में बढ़ा संकट, यात्रियों को जारी की गई चेतावनी

मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में बढ़ा संकट, यात्रियों को जारी की गई चेतावनी

Uttarakhand Weather Update: अगस्त्यमुनि के पास आस-पास के गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के ऊपर पहाड़ी ढलान पर लगातार बड़ी-बड़ी दरारें पड़ रही हैं. स्थानीय लोगों में दहशत बढ़ गयी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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उत्तराखंड में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अब पूरी तरह प्रभावित है. इस बीच बारिश ने रुद्रप्रयाग जिले में तबाही मचा रखी है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मलबा गिरने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों में दहशत फैल गई है,

अगस्त्यमुनि के पास आस-पास के गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के ऊपर पहाड़ी ढलान पर लगातार बड़ी-बड़ी दरारें पड़ रही हैं. स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बारिश रुक नहीं रही है, जिसके कारण मिट्टी ढहने का खतरा लगातार बढ़ रहा है. उधर प्रशासन ने इस क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए निगरानी बढ़ा दी है.

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केदारनाथ-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित

केदारनाथ और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे समेत जनपद की कई अन्य सड़कों पर भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं. ऊपर पहाड़ियों से गिरते पत्थर और मलबे के कारण यातायात कई बार बाधित हो रहा है. जिस कारण तीर्थयात्री और स्थानीय लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं. यात्रा के दौरान ड्राइवरों को अधिक सतर्क रहना पड़ रहा है.

जिलाधिकारी और SDRF की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त कर नजर रख रही हैं. इसके साथ ही लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम अलर्ट का पालन करने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग की चेतावनी

बारिश के मौसम के बीच उत्तराखंड मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जबकि कुछ इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है. इस बारिश से नदी-नालों में जल स्तर बढ़ने और नए भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है.

उधर केदारनाथ, बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु नियमित रूप से IRCTC, उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट और स्थानीय प्रशासन द्वारा चेतवानी को चेक करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा रात में यात्रा पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं.

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Published at : 02 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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Uttarakhand Weather Rudraprayag News UTTARAKHAND NEWS
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