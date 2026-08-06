UP पंचायत चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, करेगा कारणों की समीक्षा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को संविधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में निर्वाचित स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले चुनाव की तैयारियां शुरू करनी चाहिए.

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने संजय कुमार शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि काफी पहले से तैयारियां शुरू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पंचायत चुनाव पांच साल के भीतर पूरे हो जाएं.

अदालत पंचायत चुनाव में देरी होने के कारणों की करेगी समीक्षा

पीठ ने कहा कि यद्यपि राज्य सरकार ने मई, 2025 में प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन 26 मई, 2026 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके. राज्य सरकार के रिकॉर्ड तलब करते हुए अदालत ने कहा कि वह विलंब के कारणों की समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि क्या ये सरकार के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ या अधिकारियों की लापरवाही से हुआ. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की 11 अगस्त 2026 निर्धारित की है.

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कोर्ट ने पुलिसकर्मी द्वारा गिरफ्तारी के रवैये पर भी की टिप्पणी

वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस का गिरफ्तारी के दौरान जो लोगों से रवैये होता है, उसे लेकर भी टिप्पणी की है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश निरस्त करते हुए संदिग्धों को पहले से ही दोषी मान लेते हैं और संवैधानिक बाध्यता का पालन नहीं करते. एक याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दाखिल की थी.

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