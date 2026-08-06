3 बार के BSP विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, छात्र नेता के रूप में की थी शुरुआत, ऐसा रहा सफर

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता और बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, उमाशंकर सिंह ने 55 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया.

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन को लेकर बसपा के आजमगढ़ और गोरखपुर मंडल के मुख्य संयोजक मदन राम ने बताया कि विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में बुधवार (5 अगस्त 2026) रात्रि साढ़े आठ बजे उपचार के दौरान निधन हो गया.

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लगातार 3 बार रसड़ा से चुने गए विधायक

राम ने बताया कि सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और वर्ष 1990-91 में वह बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज के छात्रसंघ के महामंत्री चुने गए. उमाशंकर सिंह 2012 में पहली बार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे. इसके बाद 2017 और 2022 में भी वह रसड़ा से ही लगातार विधायक निर्वाचित हुए. उन्होंने बताया कि सिंह के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है. उमाशंकर सिंह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे.

बसपा चीफ मायावती ने जताया दुख

बसपा नेता उमाशंकर सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री मायवती और पूर्व सीएम अखिलशे यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है. बसपा अध्यक्ष मायावती ने सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक समर्पित, ईमानदार और पूरी तरह से वफादार पार्टी नेता बताया है. मायावती ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सिंह का निधन अत्यंत दुखद है. बसपा प्रमुख ने सिंह के परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मायावती ने उमाशंकर सिंह के परिवार को दिया सहयोग का आश्वासन

मायावती ने कहा कि बसपा के प्रति सिंह की प्रतिबद्धता प्रशंसा से परे थी और उनका परिवार इस पार्टी के साथ हमेशा से जुड़ा रहा. उन्होंने कहा कि वह सिंह के इलाज के दौरान उनके बेटे के निरंतर संपर्क में थीं और बेटे से ही उनके निधन की जानकारी मिली. बसपा प्रमुख ने सिंह के परिवार को इस मुश्किल घड़ी में पार्टी का पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया. वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उमाशंकर सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया.

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