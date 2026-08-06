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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बारिश का दौर जारी, आज भी जमकर बरसेंगे बदरा, इन जिलों में अलर्ट

यूपी में बारिश का दौर जारी, आज भी जमकर बरसेंगे बदरा, इन जिलों में अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट दिया है. 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. बुधवार को नोएडा से वाराणसी तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं जगह-जगह जलभराव की समस्या हो गई. बारिश की वजह से प्रदेश की तमाम नदियों को भी जलस्तर बढ़ गया है. मौसम विभाग ने आज भी गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज भी गरज-चमक के साथ बारिश के बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं पर भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. लेकिन, शुक्रवार से मानसून की सक्रियता में कमी आएगी. 

12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इनमें आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, औरैया, कन्नौज, जालौन, झांसी और ललितपुर में आज लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी, कई जगहों पर भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. 

नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, कासगंज, हाथरस, उन्नाव, रायबरेली, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फ़तेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में आज लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, सँभल, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर में आज अनेक हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है. प्रदेश के बाकी जिलों में भी आज कहीं-कहीं बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. 

शुक्रवार से कम होगी बारिश की रफ़्तार

यूपी में कल से बारिश की रफ़्तार में थोड़ी ब्रेक लगेगी हालांकि 11 अगस्त तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की बौछारों का दौर जारी रहेगा. हालांकि कोई चेतावनी नहीं दी गई है. बारिश कम होने की वजह से अगले एक सप्ताह में प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिर से 5-7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 06 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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