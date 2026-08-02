OP राजभर के सवाल पर छूटी अखिलेश की हंसी, बोले- निगेटिव-निगेटिव मिला या....

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा एक प्रेसवार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों द्वारा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राज भर को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर अखिलेश यादव की हंसी छूट गई.

अखिलेश यादव ने वहां मौजूद जमनिया से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, "ऐसा है अभी ये(ओम प्रकाश सिंह) मिलकर आए हैं कुछ दिन पहले, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी से मिल आए है, अब निगेटिव निगेटिव मिला या पाजेटिव भगवान जाने क्या हुआ होगा ?" इसके बाद ओम प्रकाश सिंह कहते सुने गए कि उनको समझाने गए थे.

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ओम प्रकाश सिंह और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर हुई थी वायरल

बीते सप्ताह ही सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुलकात की एक फोटो वायरल हुई, जिस पर तमाम सियासी लोगों ने कमेन्ट करने के साथ ही कयास लगा डाले. कुछ लोगों ने कहा कि राजभर फिर से सपा के नजदीक आ रहे तो कुछ ने कहा कि सपा के विधायक टूट रहे. फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखा. अखिलेश यादव भी अपने अंदाज में सवाल को हंस कर टाल गए यानि ये कोई राजनैतिक मुलकात नहीं थी.

राजभर लगातार अखिलेश पर साध रहे निशाना

यहां बता दें कि इन दिनों बीजेपी नेताओं से भी ज्यादा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं. रोजाना सुबह ही राजभर तंज कसते हुए पोस्ट करते हैं. जिसमें अखिलेश यादव को AC और PC वाला नेता बताते हैं. यही नहीं कभी कभार इस बीच शब्दों की मर्यादाएं भी टूटी हैं. जिस पर सपा की ओर से भी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है. हालांकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि अब राजभर से गठबंधन की स्थिति बची नहीं है.

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