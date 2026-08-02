'हमने चंदा दिया और...', abp न्यूज़ के सवाल से क्यों भड़के अवधेश प्रसाद

अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया से बातचीत के दौरान उस समय नाराज हो गए, जब उनसे ABP न्यूज ने भगवान श्रीराम के कथित अपमान, भगवा के अपमान, संतों के विरोध-प्रदर्शन, पुतला दहन और सदन से निष्कासन की मांग को लेकर सवाल पूछा. सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय उन्होंने इसे “चंद लोगों” का मामला बताया और चर्चा को राम मंदिर के चढ़ावे और चंदा चोरी के आरोपों की ओर मोड़ दिया.

सवाल सुनते ही अवधेश प्रसाद ने कहा, “नहीं-नहीं, ऐसा है… ये चंद लोग हैं. आप परेशान न हों. करोड़ों लोग आहत हुए हैं.” इसके बाद उन्होंने दावा किया कि करोड़ों लोग राम मंदिर के चढ़ावे और चंदा चोरी के मामले से आहत हैं. उन्होंने कहा, “अयोध्या जाकर देखिए. जहां पहले दो लाख लोगों की भीड़ आती थी, आज 50 हजार भी नहीं है. करोड़ों लोग चिंतित हैं कि हमने चंदा दिया, हमने चढ़ावा किया और भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया.”

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दूसरा सवाल सुनते ही खत्म की बातचीत

इसी दौरान जब पत्रकार ने वाराणसी से जुड़ा दूसरा सवाल पूछने की कोशिश की तो सांसद ने बातचीत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, “अरे हो गया… जाइए, जाइए.” इसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, “लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया. चलो, जाओ. जाओ, जाओ, हटो, गो, गो, गो, जाओ.”

मीडिया से बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद का यह अंदाज अब चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां एक ओर उनसे भगवान श्रीराम, भगवा और संतों के विरोध को लेकर सवाल पूछा गया, वहीं उन्होंने जवाब में राम मंदिर के चढ़ावे और चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा.

बातचीत के अंत में उन्होंने आगे कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और मीडिया से हटने को कहा. उनके इस बयान और मीडिया के साथ हुए संवाद को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

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