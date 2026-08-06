भारत के फैसले के खिलाफ मुनीर की गंदी हरकत एक्सपोज, फ्लॉप हुआ शहबाज का प्लान

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में 5 अगस्त को भारत के 2019 में धारा 370 हटाने के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार 'यौम ए इस्तेहसाल' कार्यक्रम ना सिर्फ पूरी तरह फ्लॉप हो गया बल्कि इस साल उल्टा पूरे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा. सबसे पहले सुबह 8 बजे पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में विद्रोह की आग भड़की जहां दुलाई,चेला बंदी, और लोअर प्लेट में सबसे पहले आम लोगो ने टायरों में आग लगाकर पाकिस्तान सेना द्वारा 2 महीने से किए जा रहे कत्लेआम के खिलाफ़ सड़को पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

मुजफ़्फराबाद में विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के दौरान अपर कोट इलाके में आम लोगो ने पीओके पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफार्म को तार में टांगकर 1971 में पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश में सरेंडर की याद दिलायी जा रही है. साथ ही 31 जुलाई से राजधानी मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बंद है और शहर के अंदर और बाहर सड़के पत्थरों से पटी हुई है. मुजफ्फराबाद की तरह ही धीरकोट, नीलम वैली, रावलकोट, कोटली में पीओके के आम लोगो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रायोजित कार्यक्रम को लात मारते हुए पाकिस्तानी कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद की जिसमे बड़ी संख्या में महिलायें भी शामिल थी.

अंधाधुंध गोलिया बरसाई

27 जुलाई से हर दिन निहत्थे पीओके के लोगो पर गोलीबारी करने वाली पाकिस्तानी की सुरक्षा एजेंसियों ने 5 अगस्त को भी क़त्लेआम जारी रखा और नीलम घाटी में स्थित बस अड्डे पर प्रदर्शनकारियो पर अंधाधुंध गोलिया बरसाई. जिसमे 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और 5 घायल हैं. घायल प्रदर्शनकारी जिसे 2 गोली लगी है वो पीओके पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहा है.

जहां पूरे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ 5 अगस्त को प्रदर्शन में हजारो लोग सड़को पर थे और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ़ स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन में जैसे तैसे पाकिस्तान परस्त राजनैतिक पार्टियो के कार्यकर्ताओं की 40 लोगो की भीड़ ही इकट्ठा थी. जिससे साफ स्पष्ट है की 78 साल से पाकिस्तान के द्वारा भारत की खिलाफ गढ़ा जाने वाले नैरेटिव पीओके तक में फ्लॉप होना शुरू हो चुका है.

5 अगस्त को पाकिस्तानी बर्बरता के ख़िलाफ़ रावलाकोट की चिनार चौक में बैठी प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संबोधित किया. पीओके में 9 जून से चल रहे प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक सरदार उमर नज़ीर ने भी पीओके के चुनाव के नतीजों को ना मानने का ऐलान किया. कहा की ये चुनाव बंदूक की नोक पर करवाए गए थे जिन्हें हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं. सरदार उमर नजीर ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता वाली “हार्ड स्टेट” पॉलिसी नहीं चलेगी जैसा पूरे पाकिस्तान में चलेगी. मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ने पर उमर नज़ीर ने कहा कि मुजफ्फराबाद जब चाहे तब जा सकते हैं लेकिन लोगो की जान बचाने के लिए बीच में ही रुक कर बैठे हुए हैं. ऐसे में बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान की हुकूमत वापस आये वरना “नई मांगें” तैयार हो जाएगी.

जहाँ उमर नज़ीर जैसे पाकिस्तान के प्रति नरम नेता ने बस चुनाव के नतीजे ना मानने, बातचीत करने और नई मांग की धमकी दी तो प्रदर्शन के दूसरे प्रमुख आयोजक और पाकिस्तान की खिलाफ़त करने वाले और पीओके की आजादी की बात करने वाले सरदार अमान ख़ान ने 5 अगस्त के मौके पर जम कर पाकिस्तानी हुकूमत को लताड़ा. पाकिस्तान के “यौम ए इस्तेहसाल” के झूठे नैरेटिव की पोल खोलते हुए रावलाकोट के चिनार चौक पर कहा कि “पाकिस्तानी एजेंसियों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की 5 अगस्त के दिन ये लोग इस्तेहसाल यानी बर्बरता के खिलाफ हैं लेकिन आज नीलम से लेकर बिंभर तक हर गांव, हर शहर, हर चौक-चौराहा पाकिस्तान के जुल्म के ख़िलाफ, जुल्म के निशान के साथ आवाज दे रहा है.”

5 अगस्त के पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की तरह ही अमान ख़ान ने पाकिस्तान के 78 साल के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए कहा की “78 साल पीओके को लोगो को बताया गया की आज़ादी ज़्यादा जरूरी है ना ही स्कूल ज़रूर है, ना ही मदरसे ज़रूरी है और ना ही अस्पताल ज़रूरी है… लेकिन 78 साल कुछ नहीं बदला और जिन लोगो ने ज़िम्मेदारी ली थी आज़ादी की (पाकिस्तानी सेना) और कहा था की उनके पास एटम बम है, फाइटर जेट है, गोली है उन्होंने पीओके के लोगो के ऊपर ही गोली चलाना शुरू कर दिया है ऐसे में पीओके के लोगो को पीओके की गरीबी-लाचारी दूर करने के लिए पीओके की सत्ता अपने हाथ में चाहिए.”

2 चरणों में हुए चुनाव

पीओके में 2 चरणों में 45 में से 34 सीटो पर हुए धांधली वाले बोगस चुनाव में शहबाज़ शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) ने 24 सीट जीत कर बहुमत का आकड़ा हासिल कर लिया है और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने 10 सीट हासिल की है ऐसे में पीओके के चुनावों में ISI की परते खोलते हुए अमान ख़ान ने कहा कि पीओके में दो चरण के चुनाव धोखा था और ब्रिगेडियर फ़ैक (ISI-सेक्टर कमांडर PoK) ने जिसे चाहा उसे जिताया. इसके साथ ही पीओके के बोगस चुनाव के नतीजों को ना मानते हुए अमान ख़ान ने ऐलान किया कि पीओके की सत्ता पर वो जल्द ही उनके लोगो के हाथ में होगी.

10 अगस्त को पीओके की पुंछ डिवीज़न में होने वाले 11 सीटो के चुनाव होना है ये वही पुंछ डिवीज़न है जिसका हेडक्वाटर रावलकोट 9 जून से विद्रोह का सेंटर बना हुआ है ऐसे में रावलाकोट के चिनार चौक पर सरदार अमान ख़ान ने “इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन” पढ़ते हुए पूंछ में मतदान ना होने देने की धमकी देने के साथ कहा कि जो पाकिस्तान परस्त नेता आज लोगो की जगह हुक्मरानों के साथ खड़े हैं उनके साथ बेहद बुरा होने जाने वाला है और इन्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी है या तो ये प्रदर्शनकारियों के पास आकर बैठे वरना इनकी कब्र भी पीओके में नहीं होगी. अमान ख़ान ने पीओके के पाकिस्तान परस्त नेताओं की पोल खोलते ये भी कहा आज पीओके में हर तरफ़ लोगो को मारा जा रहा है लेकिन धांधली से चुने गए विधायक आज लोगो के साथ नहीं खड़े है.

पीओके में 14 जून से खाने की सप्लाई बंद है और आज दो महीने होने को है लेकिन अभी भी खाने के सामान से लदे से दर्जनों ट्रक पीओके-पाकिस्तान सीमा पर खड़े हुए हैं जिन्हें पीओके के अंदर पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और रेंजर्स नहीं जाने दे रहे हैं. ऐसे में पीओके में दो महीने से प्रदर्शन की वजह से चली आ रही खाने की सप्लाई की बंदिश पर अमान खान ने स्पष्ट कहा की रूखी सूखी खानी पड़ी तो वो भो खाएंगे लेकिन “यज़ीद” के सामने सर नहीं झुकायेंगे. पीओके में 5 अगस्त को नीलम घाटी में गोलीबारी और 2 लोगो की मौत के बाद 7 जून से अब तक मृतको का आकड़ा 131 हो गया है.