हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में अगले छह माह तक हड़ताल पर लगी रोक, राज्य में लागू हुआ ESMA एक्ट

उत्तराखंड में अगले छह माह तक हड़ताल पर लगी रोक, राज्य में लागू हुआ ESMA एक्ट

Uttarakhand News: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट लागू किया है. सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है. इसके लिए शासन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम लोकहित में और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

बुधवार को कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड में यथावत लागू) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इसके बाद छह महीने तक प्रभावी रहेगी. अधिसूचना जारी होते ही राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है,

सरकार ने बताया क्यों पड़ी एस्मा की आवश्यकता

सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में विभिन्न विभागों में आंदोलन और कार्य बहिष्कार की चेतावनियों के बीच यह निर्णय आवश्यक हो गया था, ताकि राज्य की प्रशासनिक और जनसेवा से संबंधित गतिविधियाँ बाधित न हों. स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली, परिवहन और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य रुकने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था. इसलिए सरकार ने असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया है.

हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में यदि कोई कर्मचारी या कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जाता है, तो इसे अवैध माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध अधिनियम में निर्धारित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. इसमें सेवाओं से निलंबन, वेतन कटौती और अन्य दंडात्मक कदम शामिल हो सकते हैं.

कर्मचारी संगठनों ने फैसले पर जताई आपत्ति

हालांकि, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए न कि प्रतिबंध लगाकर. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत का प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित करना उचित नहीं है. 

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है और आवश्यक सेवाओं का निरंतर संचालन सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है. छह माह की यह अवधि बीतने के बाद सरकार परिस्थितियों की समीक्षा कर आगे का निर्णय लेगी.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
हेल्थ
UPF Health Risks: एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget