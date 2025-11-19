गोरखपुर में रेबीज संक्रमित गाय की मौत से दहशत, धार्मिक अनुष्ठान में दूध से बना था पंचामृत

गोरखपुर के एक गांव में रैबीज संक्रमित गाय की 2 दिन पहले हुई मौत से दहशत फैल गई है. गांव में कुछ दिन पूर्व आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में इस गाय के कच्चे दूध का पंचामृत बनाया गया था, जिसे गांव के लगभग 200 लोगों ने आस्था के साथ ग्रहण किया था. चिकित्सकों ने दूध का सेवन करने वाले सभी लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी है. बताया जा रहा है कि गाय को कुछ समय पहले किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद कुछ दिन पूर्व से वह अजीबो-गरीब हरकत कर रही थी. चिकित्सकों ने गाय के अंदर रेबीज के लक्षण बताए थे.

दरअसल, गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल क्षेत्र में स्थित उरुवा ब्लॉक के रामडीह गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान रेबीज से संक्रमित गाय के कच्चे दूध से तैयार पंचामृत का सेवन करने के बाद लगभग 200 ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. अब तक 170 से अधिक ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) उरुवा पहुंचकर एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं.

गाय के दूध से बने पंचामृत का लोगों ने किया सेवन

रामडीह गांव के गाय पालने वाले सुशील गौड़ ने बताया कि जब कुछ दिन पहले गाय अजीबो-गरीब हरकत करने लगी तो उन्होंने चिकित्सकों से परामर्श लिया. 2 दिन पहले गाय की मौत हो गई. सुशील गौड़ ने आगे कहा कि गाय की मौत के कुछ दिन पहले ही गांव के धार्मिक अनुष्ठान में इस गाय के कच्चे दूध के बने पंचामृत का लोगों ने सेवन किया था.

गाय पालने वाले ने कहा कि करीब तीन महीने पहले गाय को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था. सुशील गौड़ ने जागरूकता दिखाते हुए अपनी गाय को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन दिलवाई, लेकिन जानकारी के अभाव में सुशील गौड़ ने अपनी गाय का इलाज नहीं कराया. धीरे-धीरे बीमारी ने जानवर को अपनी चपेट में ले लिया और स्थिति गंभीर होती चली गई.

अब तक 170 लोगों को लग चुकी वैक्सीन

गोरखपुर के उरुवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डा. ए. पी. सिंह ने बताया कि एहतियात के तौर पर पंचामृत ग्रहण करने वाले हर व्यक्ति को तीन डोज दी जाएगी. पहली डोज के तीन दिन बाद दूसरी और सातवें दिन तीसरी डोज लगाई जाएगी. पीएचसी पर ग्रामीणों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि 170 से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है. गांव के बहुत से.लोग पंचामृत ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए बेहद चिंतित हैं.

