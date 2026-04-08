उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सियासी मुद्दा, चुनाव से पहले तेज हुई बहस

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) का मुद्दा धीरे-धीरे राजनीतिक केंद्र में आता जा रहा है. हाल ही में रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा सत्र के दौरान इस विषय को उठाकर नई बहस को जन्म दिया है. उनके इस बयान के बाद प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन और डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर पहले भी चिंता जताई जाती रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मंचों से इस विषय पर संकेत दे चुके हैं कि राज्य में जनसंख्या संरचना में बदलाव एक गंभीर विषय है. हालांकि, अब तक सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या ठोस नीति सामने नहीं आई है.

2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे वर्ष 2022 के चुनाव में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी थी, वैसे ही आगामी चुनावों में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी एक अहम चुनावी एजेंडा बन सकता है. भाजपा के भीतर और समर्थक संगठनों के बीच इस मांग को लेकर धीरे-धीरे माहौल बनता दिख रहा है. विभिन्न क्षेत्रों से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए.

हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह के कानून को लागू करना कितना व्यावहारिक और संवैधानिक होगा. जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पर कानून बनाने के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होता है. इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या राज्य सरकार केंद्र की नीतियों के अनुरूप कोई कदम उठाएगी या स्वतंत्र रूप से इस दिशा में पहल करेगी.

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आधिकारिक बयान देने से बच रही सरकार

फिलहाल, सरकार इस मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाए हुए है और किसी भी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से बच रही है. लेकिन जिस तरह से राजनीतिक स्तर पर यह विषय उठाया जा रहा है, उससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रह सकता है.

चुनावी रणनीति के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है. भाजपा यदि इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती है, तो यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा. खासकर तब, जब यूसीसी जैसे मुद्दों को पहले ही पार्टी सफलता के साथ चुनावी विमर्श में ला चुकी है.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस अब प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ रही है. आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है या यह मुद्दा केवल राजनीतिक चर्चा तक ही सीमित रहता है. फिलहाल इतना तय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का विषय आगामी चुनावों में एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है.