हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी'

रवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी'

Akhilesh Yadav News: अखिलेश यादव ने रवि किशन के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि खिलौना नहीं होता है. साथ ही कहा कि सरकार जनता की समस्याओं से दूर है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर से सांसद रवि किशन के एक बयान पर तीखा हमला बोला है. रवि किशन ने हाल ही में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरा आनंद लेते है, मैं उनका स्ट्रैस बूस्टर हूं.

इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा. उन्होंने लिखा कि सासंद जनता का प्रतिनिधि होता है, मुख्यमंत्री का खिलौना नहीं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये बीजेपी सरकार है या सर्कस, जहां इस तरह के बयान और व्यवहार देखने को मिल रहे हैं.

ऐसे जन प्रतिनिधियों के कारण शर्मिंदा है गोरखपुर- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता दुख-दर्द- दिक्कतों का सामना कर रही है और बीजेपी सरकार के लोग आपस में विदूषक-विदूषक के खेल का आनंद ले रहे हैं. ऐसे जन प्रतिनिधियों के कारण ही गोरखपुर आज शर्मिंदा है.


रवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी

साथ ही, अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सांसद रवि किशन को अपने बयान के कारण आगे दंड का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री के तनाव में होने की बात सच है, तो यह स्थिति सरकार के कार्यों और जनता में बढ़ते आक्रोश का परिणाम है.

सांसद को अब जरूर मिलेगी सजा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि वैसे इस बात का खुलासा करने के लिए सांसद जी को दंड जरूर मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी ‘स्ट्रेस’ में हैं. जब सत्ता जाना तय हो गया है और उनके अत्याचार व भ्रष्टाचार के कारण जनता आक्रोशित है, ऐसे हालात में उनको तनाव तो होगा ही. अब ये भी डपट खाएंगे.

ये भी पढ़िए- UP Weather: यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम

Published at : 08 Apr 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Ravi Kishan Akhilesh Yadav UP News CM Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी'
रवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल के आधार पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार से की ये मांग
अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल के आधार पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार से की ये मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम
यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नाबालिग से रेप के दोष में 11 साल जेल में बिताने वाले शख्स को कोर्ट ने किया बरी, बताई यह वजह
नाबालिग से रेप के दोष में 11 साल जेल में बिताने वाले शख्स को कोर्ट ने किया बरी, बताई यह वजह
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Ceasefire: ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम
यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
आईपीएल 2026
IPL 2026: आज दिल्ली की लास्ट मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट
आज दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपनी लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपनी लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
बिहार
नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'
नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'
ऑटो
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? खरीदने से पहले जानिए
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? यहां जानिए
एग्रीकल्चर
PM किसान की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस कार्ड के बिना खाते में नहीं आएंगे पैसे
PM किसान की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस कार्ड के बिना खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget