Uttarakhand News: उधम सिंह नगर में गरजा बुलडोजर, अवैध मस्जिद और मजारों को किया गया जमींदोज

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विधानसभा अंतर्गत गुलरभोज में एक बार फिर से धामी सरकार का बुलडोजर सुबह तड़के गरजा. बुलडोजर से सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद व दो मजारों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था. ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन भी सरकारी भूमि पर बने अतिक्रमण हटाने के अभियान को लगातार गति दे रही है. इसी क्रम में प्रशासन ने गूलरभोज दिनेशपुर क्षेत्र में एक साथ कई धार्मिक संरचनाओं को सुबह तड़के से ही ध्वस्त कर दिया.

सिंचाई विभाग की भूमि पर बनाई गई मस्जिद और मजारे

आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर की विधानसभा गदरपुर के गुलरभोज में धार्मिक संरचनाएं कई मस्जिद और मजार सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जे करके बनाई गई थी. जिस पर तीन महीने पहले प्रशासन द्वारा सर्वे करने के बाद इन संरचनाओं को बनाने वाले सदस्यों को भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और अपना पक्ष रखने को कहा गया था. सिंचाई विभाग ने ठंडा नाले वाले क्षेत्र में अवैध कब्जे करने वालों को भी नोटिस जारी किया हुआ है.

अवैध कब्जेदारो ने नोटिस के बाद हाई कोर्ट में शरण ली, जहां उन्हें राहत नहीं मिली और वे सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए, लेकिन धार्मिक संरचनाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं होने पर सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल लेकर उन्हें आज तड़के ध्वस्त कर दिया.

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निर्माण के लिए नहीं ली गई कोई प्रशासनिक अनुमति

सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई तीन धार्मिक संरचनाओं को हटा कर खाली भूमि पर कब्जा लिया गया है. निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और न ही भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज कब्जेदारों ने दिखाए. सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कारवाई की गई हैं.

इससे पहले 6 अप्रैल को सितारगंज वन क्षेत्र डोला और किच्छा के पुलभट्टा फॉरेस्ट रेंज में अवैध रूप से दो अवैध मजारों को ध्वस्त करते हुए मलबा जंगल से हटा दिया गया है. उल्लेखनीय हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा अभी तक ऐसी लगभग 580 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कर चुकी है.

सुरक्षा के लिए भारी पुलीस तैनात

ऊधम सिंह नगर जनपद के एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस को सिचाई विभाग ने सूचित किया कि गदरपुर के गुलभोज क्षेत्र में अबैध मजार बनी है, जिसको लेकर आज सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस तैनात की गई है.

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