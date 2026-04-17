हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में UCC और मदरसा बदलाव पर बवाल, AIMPLB ने जताया विरोध, कहा- 'संविधान की मूल भावना...'

उत्तराखंड में UCC और मदरसा बदलाव पर बवाल, AIMPLB ने जताया विरोध, कहा- 'संविधान की मूल भावना...'

Dehradun News In Hindi: बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम ने कहा कि भारत एक बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां हर समुदाय को अपने पर्सनल लॉ के तहत जीने का संवैधानिक अधिकार है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 17 Apr 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के देहरादून में शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) और मदरसा शिक्षा में किए गए बदलावों पर कड़ा विरोध जताया. बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सय्यद कासिम ने ABP न्यूज से खास बातचीत में साफ कहा कि ये दोनों कदम संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और सरकार को इन पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए.

डॉ. कासिम ने कहा कि भारत एक बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश है जहां हर समुदाय को अपने पर्सनल लॉ के तहत जीने का संवैधानिक अधिकार है. UCC इस अधिकार को सीधे कुचलता है. उनका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं. UCC उसी गारंटी पर प्रहार है. बोर्ड की मांग है कि सरकार किसी भी समुदाय पर उसकी सहमति के बिना ऐसा कानून न थोपे और इस मुद्दे पर व्यापक सर्वदलीय और सामुदायिक संवाद हो.

यह भी पढ़ें: 'ये गलत आंकड़ा बता रहे हैं', लोकसभा में अमित शाह को अखिलेश यादव ने टोका

मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला भी निशाने पर

प्रेस वार्ता में मदरसा शिक्षा का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा. बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसके तहत 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है. डॉ. कासिम ने कहा कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के केंद्र नहीं हैं. ये गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र सहारा हैं. इन्हें अचानक बंद करने या पूरी तरह बदल देने से हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा.

उत्तराखंड में UCC -क्या बदला है?

उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 2024 में विधानसभा में यह विधेयक पास कराया और 2025 में इसे लागू किया. इसके तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार में अब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा. मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक और बहुविवाह की व्यवस्था अब कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी. हर विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण होगा. लिव-इन रिलेशनशिप को भी पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वायत्तता पर सीधा हमला है.

मदरसा बोर्ड में क्या बदलाव हुए?

उत्तराखंड सरकार ने 2025 में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया है जिसके तहत 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा. प्रदेश के सभी 452 पंजीकृत मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता अनिवार्य होगी. पाठ्यक्रम में बदलाव कर मुख्यधारा की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा.

सरकार का तर्क है कि इससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी और वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे. लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इससे धार्मिक शिक्षा की जड़ें कमजोर होंगी और समुदाय की सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ेगी.

अब आगे क्या?

AIMPLB ने संकेत दिया है कि अगर सरकार ने इन मुद्दों पर संवाद नहीं किया तो बोर्ड कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाने से नहीं हिचकेगा. मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है. फिलहाल उत्तराखंड में UCC और मदरसा बोर्ड के बदलाव एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं. एक तरफ सरकार एकरूपता और पारदर्शिता की दलील दे रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय पहचान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: 'मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं, विपक्षी नेताओं को भी...' लोकसभा में दिया रवि किशन का ये बयान वायरल

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UCC UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में UCC और मदरसा बदलाव पर बवाल, AIMPLB ने जताया विरोध, कहा- 'संविधान की मूल भावना...'
उत्तराखंड में UCC और मदरसा बदलाव पर बवाल, AIMPLB ने जताया विरोध, कहा- 'संविधान की मूल भावना...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
परिसीमन हुआ तो यूपी में कितनी सीटें बढ़ेंगी? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ कर दी तस्वीर
परिसीमन हुआ तो यूपी में कितनी सीटें बढ़ेंगी? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ कर दी तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR
हापुड़: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे
Advertisement

वीडियोज

Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Iran Israel War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, सीजफायर तक खोला जलमार्ग; विदेश मंत्री अराघटी ने की घोषणा
Iran Israel War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, सीजफायर तक खोला जलमार्ग; विदेश मंत्री अराघटी ने की घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
आईपीएल 2026
आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम से जुड़ेंगे पैट कमिंस! फिर भी SRH की टेंशन नहीं हुई कम; जानें ताजा अपडेट
आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम से जुड़ेंगे पैट कमिंस! फिर भी SRH की टेंशन नहीं हुई कम
बॉलीवुड
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
इंडिया
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
लाइफस्टाइल
Corporate Grooming In Workplace: निदा खान की तरह क्या आपका बॉस भी कर रहा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग? ये 5 सिग्नल समझाएंगे ऑफिस का माहौल
निदा खान की तरह क्या आपका बॉस भी कर रहा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग? ये 5 सिग्नल समझाएंगे ऑफिस का माहौल
शिक्षा
High Income Skills: आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये
आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget