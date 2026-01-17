उत्तराखंड: धामी सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS और 11 PCS अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शनिवार 17 जनवरी को नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है, शासन की तरफ से आदेश के मुताबिक, 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी और 11 राज्य सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है. आईएएस शैलेश बगौली को पेयजल विभाग से हटाया गया है. वहीं आईएएस सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा IAS दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट कार्यभार वापस लिया गयाा है. आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग वापस लिया गया है.

आईएएस रणवीर सिंह चौहान को बनाया सचिवालय प्रशासन

शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस अधिकारी आर. राजेश कुमार को स्वास्थ्य विभाग हटाकर आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह आईएएस दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन व आयुष विभाग का प्रभार वापस लिया गया है.हालांकि, उन्हें कोई नया विभाग नहीं सौंपा गया है.

वहीं आईएएस विनोद कुमार सुमन से सचिव सामान्य प्रशासन और परियोजना निदेशक यूडीआरपी का दायित्व वापस लिया गया है. आईएएस रणवीर सिंह चौहान से आयुक्त खाद्य व राज्य संपत्ति की जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें सचिवालय प्रशासन सौंपा गया है.

ट्रांसफर लिस्ट में आईएएस अहमद इकबाल को सहकारिता विभाग, रंजना राजगुरु को आयुष विभाग, आनंद स्वरूप को खाद्य विभाग, देव कृष्ण तिवारी को नियोजन सचिव और उमेश नारायण पांडे को पुनर्गठन एवं भाषा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा राजेंद्र कुमार को सचिव सामान्य प्रशासन, विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव निर्वाचन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

IAS अनामिका को बाध्य प्रतिक्षा में रखा गया

इसके अलावा आईएएस अनामिका से मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल का कार्यभार वापस लिया गया है और उन्हें बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है. प्रवीण कुमार को अपर निदेशक शहरी विकास और वित्त सेवा के अधिकारी मनमोहन मनाली को निदेशक ऑडिट बनाया गया है.

11 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले

शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पीसीएस अधिकारी अरविंद पांडे को नैनीताल जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है. दिनेश प्रताप सिंह से अधिशासी निदेशक चीनी का प्रभार वापस लिया गया है. अनिल कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया है. इसी तरह दयानंद सरस्वती से डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार की जिम्मेदारी वापस ली गई है. नूपुर को अधिशासी निदेशक चीनी मिल बनाया गया है.

आकाश जोशी को बनाया गया उप मेला अधिकारी कुंभ

इसके अलावा प्रत्यूष सिंह को संयुक्त सचिव एमडीडीए, आकाश जोशी को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार के साथ उप मेला अधिकारी कुंभ, राहुल शाह को डिप्टी कलेक्टर ऊधम सिंह नगर, संदीप कुमार को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी, मनजीत सिंह को उप मेला अधिकारी कुंभ और ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है.