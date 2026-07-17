उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, बिजली और भूस्खलन का खतरा; IMD की चेतावनी

उत्तराखंड में अगले चार दिनों तक भारी बारिश लोगों की सबब बनी सकती है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान की अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार, 18 जुलाई से 21 जुलाई तक कई जिलों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा भी बना रहेगा. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील भी की है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. वहीं रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में सामान्य से मध्यम बारिश दर्ज होने का अनुमान है.

19 जुलाई को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा. टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.

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मौसम विभाग ने 20-21 जुलाई को भी प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में किया अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए भी पूरे प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है. विभाग ने लोगों को उफनते नदी-नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी है. साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों में विशेष सावधानी बरतने और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है.

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