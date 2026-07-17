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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 6.41 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 6.41 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

Saharanpur News In Hindi: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को हटाने का आदेश हुआ है. अदालत ने 6.41 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है साथ ही अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया है.

Written By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर |  Updated at : 17 Jul 2026 05:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित करीब 70 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने दे दिया है. इसके साथ ही अवैध अधिभोग पर 6 करोड़ 41 लाख 65 हजार 565 रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है.

नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. अदालत ने मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए बेदखली का आदेश जारी किया है.

बजरंग दल नेता की शिकायत पर कार्रवाई

मामला बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर शुरू हुआ था. शिकायत में कहा गया था कि जिलाधिकारी कार्यालय जैसे संवेदनशील परिसर में बनी मस्जिद का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां डाकघर चल रहा है और कई कमरों को किराए पर देकर आय भी प्राप्त की जा रही है.

315 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित खसरा संख्या-539 सरकारी अभिलेखों में कचहरी/कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है. इसके 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इसे अवैध अधिभोग माना.

यह फैसला अवैध कब्जे वाली सरकारी भूमि को खाली कराने की दिशा में प्रशासन की सख्ती को दिखाता है. विकास त्यागी ने कहा, “सरकारी परिसर में अवैध निर्माण नहीं चल सकता. अदालत का फैसला स्वागत योग्य है.”

बता दें कि अदालत ने अवैध अधिभोगियों(कब्जेदार) को 30 दिन का समय दिया है. अगर इस दौरान कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक बेदखली करेगा और जुर्माना भी वसूलेगा.

About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 17 Jul 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAHARANPUR NEWS
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