उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले एक बार फिर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मुद्दा राजनीतिक के केंद्र में आ गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और संतों के तरफ से मथुरा में 9 अगस्त 2026 को कारसेवा के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है. अब इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नाम लेकर बड़ा बयान दिया है.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव आज कल बहुत ‘टिपिर-टिपिर’ कर रहे हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, "जब हम उनसे (अखिलेश यादव) कहते हैं कि भाई आप चलो अगर आप वास्तव में राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हो तो कृष्ण भक्ति करने का दिखावा नहीं करना है?"

ईदगाह हटाने की बात कहने का अखिलेश जी में नहीं है साहस- केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से कहा है कि, "अगर मुस्लिम वोटों का लालच आपको नहीं है तो कहो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़कर के जो ईदगाह बनी है, उसे हटाओ." केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी ऐसा नहीं कहेंगे, उनके पास इस बात का साहस नहीं है.

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अंत में सत्य की होगी जीत

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश के राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त को भरोसा है कि अंत में सत्य की जीत होगी, उन्होंने भरोसा जताया है कि जीत अदालत के माध्यम से ही होगी और वहां पर भव्य मन्दिर बनता हुआ हमसब लोग अपनी आंखों से देखेंगे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर सीएम योगी ने क्या कहा?

दरअसल, बीते दिनों हाथरस दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का जिक्र कर अखिलेश यादव से कहा कि, "अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोल दीजिए." योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से कहा कि "खुलकर बोलिये कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की तर्ज पर ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए."