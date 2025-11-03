हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, जिलेवार 1649 पदों पर होगी नियुक्ति

उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, जिलेवार 1649 पदों पर होगी नियुक्ति

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने सहायक अध्यापक के 1649 पदों पर जिलेवार भर्ती शुरू की है. और लंबे इंतजार के बाद युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खुला है.

By : दानिश खान | Updated at : 03 Nov 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (प्राथमिक) के 1649 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया जिलेवार होगी और इसके लिए संबंधित जिलों से आवेदन मांगे जाएंगे.

शासनादेश के अनुसार यह भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 (यथासंशोधित) के तहत की जाएगी. इसके साथ ही प्रक्रिया में कार्मिक विभाग के 25 अप्रैल 2025 के शासनादेश का अनुपालन भी किया जाएगा.

जिलास्तर पर होगी भर्ती प्रक्रिया

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2100 पद खाली हैं. इनमें से करीब 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में शेष 1649 रिक्त पदों पर अब भर्ती की जाएगी. मंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक का पद जनपद कैडर में आता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया जिलास्तर पर ही संपन्न कराई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के बाद डीएलएड अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका

उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है. पिछले दो वर्षों में तीन हजार से अधिक खाली पदों को भरा जा चुका है. पहले एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किए जाने को लेकर विवाद होने से प्रक्रिया प्रभावित हुई थी. मामला उच्च न्यायालय से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है. इसके तहत वर्ष 2017 से 2019 तक एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा.

नई भर्ती से युवाओं को रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है. नई भर्ती प्रक्रिया से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भी और अधिक सशक्त होगी. 

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Dhan Singh Rawat UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
Telangana Bus Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
Telangana Bus Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
नौकरी
रेलवे इस महीने में आयोजित करेगा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जानें तैयारी के लिए शानदार टिप्स
रेलवे इस महीने में आयोजित करेगा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जानें तैयारी के लिए शानदार टिप्स
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget