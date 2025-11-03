ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित मस्जिद के विदेशी और देशी चंदे के पैसों में गबन के मामले में बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस इससे पहले भी इस प्रकरण में एक आरोपी को जेल भेज चुकी है, जबकि सात अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. यह पूरा मामला लगभग 12.38 लाख रुपये की हेराफेरी से जुड़ा है, जिसमें मस्जिद समिति के पूर्व पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं.

ग्रेटर नोएडा पुलिस के अनुसार नॉलेज पार्क स्थित मस्जिद के सदस्य काजिम अली खान ने बीटा-2 कोतवाली में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि मस्जिद समिति के इन पूर्व सदस्यों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मस्जिद निर्माण और रखरखाव के नाम पर मिले देशी-विदेशी चंदे के 12.38 लाख रुपये हड़प लिए. इन पैसों को बैंक में जमा कराया जाना था, लेकिन आरोपियों ने मिलकर रकम को अपने निजी उपयोग में ले लिया.

पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा, सात अब भी फरार

वही पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने गामा-1 निवासी शमशीर खान पुत्र फकीर खान को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले 16 अक्टूबर को नावेद फैजल नामक आरोपी को भी जेल भेजा जा चुका है. पुलिस का कहना है कि बाकी सात नामजद आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में जगह-जगह छापेमारी की जा रही है.

विदेशी चंदे की रकम पर धोखाधड़ी, जांच जारी

जानकारी के अनुसार बीटा-2 कोतवाली प्रभारी ने बताया कि नॉलेज पार्क क्षेत्र में एक्सपो मार्ट में आयोजित मेलों के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी लोग आते हैं और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के विकास के लिए दान देते हैं. इन दानों की रकम समिति द्वारा बैंक में जमा की जानी थी, लेकिन आरोपियों ने धोखाधड़ी कर पूरी रकम हड़प ली. पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. बैंक खातों और लेन-देन के रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि शेष आरोपियों तक पहुंचा जा सके. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मस्जिद समिति के धन की वसूली की जाएगी.