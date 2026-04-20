चारधाम यात्रा का शुभारंभ, गंगोत्री-यमुनोत्री के खुले कपाट; PM मोदी के नाम से हुई पहली पूजा

उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा का आज (20 अप्रैल) विधिवत शुभारंभ हो गया. अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए. वैदिक मंत्रोच्चारण, धार्मिक अनुष्ठानों और हर-हर गंगे व जय मां यमुना के गगनभेदी जयकारों के बीच पूरा धाम भक्तिमय माहौल में डूबा रहा.

इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गंगोत्री धाम में मौजूद रहे और कपाट खुलने के ऐतिहासिक पल के साक्षी बने. तय मुहूर्त के अनुसार दोपहर 12:15 बजे गंगोत्री मंदिर के कपाट खोले गए. इस दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में उपस्थित रहे और भक्ति में लीन दिखाई दिए. कपाट खुलने के साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया, जिससे माहौल और भी दिव्य हो उठा.

पारंपरिक रीति-रिवाजों से डोली पहुंची यात्रा धाम

कपाट खुलने से एक दिन पहले मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी से विशेष पूजा-अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी. पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ यह डोली यात्रा धाम पहुंची, जिसके बाद विधिविधान से मंदिर के कपाट खोले गए. गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की और देश-विश्व की सुख-समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की. वहीं, यमुनोत्री धाम में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से पहली पूजा संपन्न कराई गई.

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सेना और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भंडारे का किया गया आयोजन

इस अवसर पर स्थानीय परंपराएं भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई गईं. हर्षिल घाटी के सुक्की गांव से ग्रामीणों द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी 'कल्यो' बनाकर गंगोत्री मंदिर समिति को भेंट किया गया. साथ ही विभिन्न गांवों से आई देवडोलियों के साथ ग्रामीण बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेना और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया. साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच भी की गई. विवेकानंद फाउंडेशन सहित अन्य संस्थाओं ने भी इस कार्य में सहयोग किया.

वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए मंदिर के कपाट

मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगा पूजन, गंगा सहस्रनाम पाठ और विशेष पूजा-अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए. उन्होंने बताया कि पहले ही दिन हजारों श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन और पूजा-अर्चना का पुण्य लाभ अर्जित किया. चारधाम यात्रा के शुभारंभ के साथ ही उत्तराखंड में आस्था, परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं.

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