मुजफ्फरनगर से लापता रॉकी की 14 दिन बाद मिली सिर कटी लाश, पत्नी-सौतेले बेटे पर आरोप

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: लापता रॉकी की 14 दिन बाद मिली सिर कटी लाश, पत्नी-सौतेले बेटे पर आरोप

Muzaffarnagar News: लापता रॉकी की 14 दिन बाद मिली सिर कटी लाश, पत्नी-सौतेले बेटे पर आरोप

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में 14 दिन से लापता युवक विकसित उर्फ रॉकी की सिर कटी लाश पुलिस ने बरामद की है. हत्याकांड में मृतक की पत्नी और सौतेले बेटे का नाम सामने आया है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 05:01 PM (IST)
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उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 14 दिन से लापता युवक विकसित उर्फ रॉकी का मामला अब एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया है. पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इस पूरे मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा अस्सा गांव निवासी 36 वर्षीय विकसित उर्फ रॉकी 18 मई से लापता था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

बतायाा गया कि सोमवार देर रात कादीपुर गांव के जंगल में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. जवाबी कार्रवाई में मोंटी त्यागी नाम का आरोपी घायल हो गया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने रॉकी के सौतेले बेटे बादल और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी.

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आरोपी ने रॉकी का अपहरण कर मारी गोली

आरोपी ने बताया कि पहले रॉकी का अपहरण किया गया, फिर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए उसकी गर्दन काटकर चित्तौड़ा झाल में फेंक दी गई, जबकि धड़ को कादीपुर के एक खेत में नमक डालकर दफना दिया गया था.

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आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया शव

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जेसीबी की मदद से खेत की खुदाई कर रॉकी का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामले में रॉकी की पत्नी रेणु, सौतेला बेटा बादल और पुत्रवधू निशा की भूमिका भी सामने आई है. उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

मृतक के भाई ने सौतेल बेटे सहित अन्य पर लगाया साजिश का आरोप

मृतक के भाई मुकुल ने पत्नी, सौतेले बेटे और बहू पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पोस्मार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि हत्या कैसे की गई है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Muzaffarnagar Police UP NEWS Muzaffarnagar News
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