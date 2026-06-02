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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडShamli News: श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया फोन

Shamli News: श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया फोन

Shamli News In Hindi: श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को पाकिस्तान नंबर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सनातन न्याय यात्रा को भी निशाना बनाया गया.

By : पंकज प्रजापति | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 02 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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शामली स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (रजि.) के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्य याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को पाकिस्तान के नंबर से लगातार जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं. धमकी देने वाले ने प्रस्तावित “सनातन न्याय यात्रा” को बम से उड़ाने की धमकी दी है.

पाक नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर दी गई धमकी

1 जून 2026 की रात करीब 10:23 बजे पाकिस्तान के मोबाइल नंबर +92 302 9854231 से आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को तीन बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल की गई. कॉल की अवधि 2 से 3 मिनट से अधिक रही. कॉल करने वाले व्यक्ति ने बातचीत के दौरान भारत विरोधी अभद्र टिप्पणियां कीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया व खुद को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा बताते हुए धमकी दी कि सनातन न्याय यात्रा को बम से उड़ा दिया जाएगा.

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आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि धमकी देने वाले ने कहा, “तुममें हिम्मत नहीं है कि ईदगाह को मुसलमानों से मुक्त कर सको।” उन्होंने यात्रा को बम से उड़ाने की भी खुली धमकी दी. महाराज ने स्पष्ट किया कि वे इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और सनातन न्याय यात्रा निकालकर रहेंगे.

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

इससे पहले भी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को पाकिस्तान से धमकियां मिल चुकी हैं, जिस पर प्रयागराज कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सुरक्षा के आदेश दिए थे. वर्तमान धमकी के बाद खतरे की आशंका और बढ़ गई है. महाराज ने तुरंत यूपी-112 को सूचना दी. शामली के थाना प्रभारी सतीश कुमार और पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह को भी फोन पर घटना की जानकारी दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कॉल की रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य सुरक्षित कर लिए हैं तथा सक्षम अधिकारियों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं.

केंद्र और राज्य सरकार से मांगी सुरक्षा

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा सनातन न्याय यात्रा की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य शंकराचार्य की पवित्र गद्दी पर सही व्यक्ति को बिठाना है, जो सनातन संस्कृति, हिंदू हित और गौ-रक्षा की लड़ाई लड़ सके.

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Published at : 02 Jun 2026 05:40 PM (IST)
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