उत्तराखंड के बजट में क्या होगा खास? 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र, गैरसैंण में होगी कार्यवाही

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आगामी 9 से 13 मार्च तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से तिथियों की घोषणा कर दी है. विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को पत्र भेजा जा चुका है. अब राज्यपाल की अनुमति के बाद सत्र की अधिसूचना जारी की जाएगी.

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने वाला यह बजट सत्र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछली बार भवन में मरम्मत कार्य चलने के कारण बजट सत्र देहरादून में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि सत्र भराड़ीसैंण में ही होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट ने तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया था, जिसके बाद उन्होंने गैरसैंण में ही सत्र आयोजित कराने का निर्णय लिया.

अब तक 500 प्रश्न प्राप्त हुए

सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं. विधानसभा सचिवालय को अब तक 500 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं. सत्र शुरू होने में अभी समय बाकी है, ऐसे में प्रश्नों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में हैं.

वित्तीय वर्ष का बजट होगा पेश

बजट सत्र के दौरान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी. इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक और वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है. राजनीतिक हलकों में इस सत्र को खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं की दिशा स्पष्ट होगी.

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि भराड़ीसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. राज्यपाल की अनुमति मिलते ही सत्र की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.

गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन से एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्र की राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी में लोकतांत्रिक विमर्श का मंच सजेगा.