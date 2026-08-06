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उत्तराखंड BJP का मिशन 2027, हारी हुई 23 सीटों पर बढ़ाया फोकस

Uttarakhand Assembly Election 2027: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में चुनावी प्रबंधन पर विस्तार से मंथन किया.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 06 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में हुई प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ चुनावी प्रबंधन पर भी विस्तार से मंथन हुआ. बैठक का सबसे बड़ा फैसला उन 23 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आया, जहां बीजेपी 2022 के चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी थी.

इस बार पार्टी ने केवल समीक्षा तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि हर कमजोर सीट के लिए वरिष्ठ नेताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी है. मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों को अलग-अलग सीटों का प्रभारी बनाकर बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब चुनावी प्रदर्शन की जवाबदेही भी तय होगी.

23 सीटों पर सीधे वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी

दिल्ली में बनी रणनीति के तहत बीजेपी ने हार वाली प्रत्येक विधानसभा सीट पर अलग-अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. इनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा, सांसद अनिल बलूनी को बदरीनाथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है. बाकी 20 सीटों पर भी सांसदों, मंत्रियों और वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि हर सीट पर लगातार फीडबैक, समीक्षा और संगठनात्मक सक्रियता बनी रहे.

दिल्ली की बैठक महज एक नियमित संगठनात्मक बैठक नहीं थी. इसमें 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. पहली बार पार्टी ने हार वाली सीटों के लिए अलग-अलग प्रभारी तय कर ‘माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल’ अपनाने का फैसला किया है. इसके तहत प्रत्येक सीट का अलग राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और समय-समय पर उसकी समीक्षा भी की जाएगी.

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साल 2022 में कई सीटों पर हार से लिया सबक

बीजेपी के भीतर हुए आंतरिक विश्लेषण में माना गया कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर स्थानीय असंतोष, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरियां हार का कारण बनी थीं. इस बार पार्टी इन कमियों को पहले ही दूर करने की रणनीति पर काम कर रही है. जिम्मेदारी तय होने से स्थानीय संगठन और प्रभारी नेताओं दोनों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.

दिल्ली बैठक से निकले 5 बड़े राजनीतिक संकेत

1. अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति

बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का चुनाव केवल सरकार की उपलब्धियों के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा. संगठन समानांतर रूप से हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी करेगा.

2. हर कमजोर सीट का अलग प्रभारी

पहली बार 2022 में हारी गई 23 सीटों के लिए अलग-अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने सीट आधारित रणनीति अपनाई है.

3. नियमित समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड

हर प्रभारी नेता को अपनी सीट की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को देनी होगी.

4. सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय और मजबूत किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों का लाभ सीधे मतदाताओं तक पहुंचे.

5. युवाओं और बूथ संगठन पर फोकस

आगामी महीनों में बूथ सशक्तिकरण अभियान, शक्ति केंद्र बैठकों, तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और नए मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर भी सहमति बनी.

डेढ़ साल पहले ही हारी सीटों पर शुरू किया था फोकस

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने चुनाव से लगभग डेढ़ साल पहले ही जिन सीटों पर पिछली बार कमजोर रही थी, वहां विशेष फोकस शुरू कर दिया है. इससे पार्टी को स्थानीय मुद्दों की पहचान, असंतोष दूर करने और संगठन को मजबूत करने का पर्याप्त समय मिलेगा.

हालांकि केवल प्रभारी नियुक्त कर देने से चुनावी सफलता की गारंटी नहीं मानी जा सकती. अंतिम नतीजे कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करेंगे, जिनमें सरकार का प्रदर्शन, स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, विपक्ष की रणनीति, क्षेत्रीय मुद्दे और मतदान के समय का राजनीतिक माहौल शामिल होगा.

फिलहाल इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2027 के चुनाव के लिए ‘माइक्रो मैनेजमेंट’ को अपनी केंद्रीय रणनीति बना लिया है. यदि पार्टी 23 कमजोर सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहती है, तो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उसकी संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं. वहीं यदि इन सीटों पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो यही विधानसभा क्षेत्र चुनाव परिणाम की दिशा भी तय कर सकते हैं.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 06 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Assembly Election 2027
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