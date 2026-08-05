रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

बहुजन समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह का 5 अगस्त 2026, बुधवार को देहांत हो गया. उनका निधन दिल्ली स्थित एक अस्पताल में हुआ. बता दें वर्ष 2022 में हुए चुनाव में उमाशंकर विधानसभा पहुंचे थे. उमाशंकर, इकलौते नेता थे जो बसपा के टिकट पर उस चुनाव में जीत सके थे. कैंसर से पीड़ित रहे उमाशंकर इलाज के लिए अमेरिका भी गए थे.

उमाशंकर के निधन की सूचना मिलते ही यूपी के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. सीएम योगी आदित्यनाथ ने उमाशंकर सिंह के निधन पर लिखा कि जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र से विधायक उमाशंकर सिंह का निधन अत्यंत दु:खद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि जनपद बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. मेरी गहन संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्रीराम जी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों व उनके समर्थकों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें. ॐ शांति!

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

उमाशंकर सिंह के निधन पर भावुक हुईं मायावती, रसड़ा विधायक रहे BSP नेता के लिए कही ये बात

कन्नौज सांसद ने लिखा कि बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, अत्यंत दुखद ! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि !

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राज्यसभा सांसद ने भी जताया शोक

भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नीरज शेखऱ ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर लिखा कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह के असमय निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं स्तब्ध करने वाला है. उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जनसेवा और क्षेत्र के विकास के लिए जो योगदान दिया, उसे सदैव सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा. उनका निधन सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति दें. ॐ शांति. विनम्र श्रद्धांजलि.

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आकाश आनंद ने क्या कहा?

बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ साथी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की सशक्त आवाज़, उमाशंकर सिंह के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. उनका जाना केवल बसपा परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के वंचित, शोषित और जरूरतमंद लोगों के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है. बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने जिस साहस और समर्पण के साथ अपने लोगों और पार्टी के प्रति अपना दायित्व निभाया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा. आज हमने एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, बहुजन मिशन का एक समर्पित सिपाही खो दिया है. इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ हैं. प्रकृति उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे.