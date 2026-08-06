अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार
Atiq Ahmed Son News: अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की कार हादसे में मौत हो गई. वह अपने भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था.
अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद समेत दो लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. उत्तर प्रदेश स्थित झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराने के बाद हुए हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ.
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अतीक के बेटे समेत सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे. अली अहमद, अबान का भाई है.
टक्कर इतनी भीषण कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा.अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.