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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार

अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार

Atiq Ahmed Son News: अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की कार हादसे में मौत हो गई. वह अपने भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था.

Written By : सौरभ मिश्रा, पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 06 Aug 2026 12:45 PM (IST)
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अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद समेत दो लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. उत्तर प्रदेश स्थित झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराने के बाद हुए हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अतीक के बेटे समेत सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे. अली अहमद, अबान का भाई है.

टक्कर इतनी भीषण कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा.अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed Up News Up Police Jhansi News CRIME NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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