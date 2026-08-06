'ये शिवभक्त नहीं, आतंकवादी हैं', कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दे दिया है. साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा पर कहा, "आप उन लोगों को शिवभक्त बोलते हैं जो सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आप उन लोगों को शिवभक्त बोलते हैं जो पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए मार देते हैं. जिन्होंने स्कूल वैन में बैठे बच्चों के शीशे तोड़ दिए, कई बच्चों को जख्मी कर दिया उनको शिवभक्त कहते हैं. जिन्होंने एक मरीज की वैन तक नहीं छोड़ी और एक मरीज से परेशानी और बीमारी की हालत में कह रहे हैं, 'जय श्री राम के नारे लगाओ', ये शिवभक्त हैं? ये शिवभक्त नहीं हैं, ये तो आतंकवादी हैं."

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मेरठ में पुलिसकर्मियों को पीटने का वीडियो आया था सामने

दरअसल साजिद रशीदी ने हाल ही में मेरठ में कांवड़ यात्रियों द्वारा पुलिसकर्मियों को पीटने के वायरल वीडियो पर भी यह टिप्पणी की है. बता दें कि 2 पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्री मिलकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

इस मामले का हवाला देते हुए मौलान साजिद रशीदी ने यह विवादित बयान दिया है. फिलहाल मौलाना रशीदी के इस बयान के बाद अब विवाद गरमाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं. बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी इस तरह के बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं.

30 जुलाई को शुरू हुई है कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को सावन के पवित्र महीने के पहले दिन शुरू हुई और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जल अभिषेक के साथ समाप्त होगी.हर साल, इस यात्रा में देश भर से भगवान शिव के भक्त शामिल होते हैं. वे हरिद्वार में गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और उसे उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में स्थित शिव मंदिरों तक ले जाते हैं.

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