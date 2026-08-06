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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मां ने 27 रुपये देकर कहा था… लड़ना, डटकर लड़ना', हरीश रावत ने का भावुक पोस्ट

'मां ने 27 रुपये देकर कहा था… लड़ना, डटकर लड़ना', हरीश रावत ने का भावुक पोस्ट

Harish Rawat News: हरीश रावत ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए एक भावुक फेसबुक पोस्ट साझा की है. उन्होंने अपनी मां की प्रेरणा को याद किया.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 06 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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दिल्ली स्थित अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए एक भावुक फेसबुक पोस्ट साझा की है. उन्होंने लिखा कि उनकी मां ने पहली बार चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपनी धोती की गांठ खोलकर उन्हें 27 रुपये दिए थे और कहा था, “लड़ना, डटकर लड़ना… जरूरत पड़े तो जमीन बेच देंगे, लेकिन पीछे मत हटना.” हरीश रावत का कहना है कि मां के यही शब्द आज भी जीवन के हर कठिन दौर में उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं.

लखनऊ की पढ़ाई, आर्थिक तंगी और आत्मसम्मान की कहानी

हरीश रावत ने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए लिखा कि स्नातक की पढ़ाई के लिए वह गांव से लखनऊ पहुंचे. आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और बीए के बाद उन्होंने नौकरी करने का मन बना लिया था. हालांकि, दोस्तों ने उनका एलएलबी में दाखिला करा दिया. उस दौरान दो परिवारों ने उनकी पढ़ाई, हॉस्टल, किताबों, भोजन और कपड़ों का खर्च उठाने की पेशकश भी की, लेकिन आत्मसम्मान उन्हें किसी पर निर्भर होकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहा था. इसी बीच गोमती नदी में आई बाढ़ के कारण विश्वविद्यालय बंद हुआ तो वह गांव लौट आए.

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गांव लौटकर शिक्षा के लिए शुरू किया अभियान

गांव पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर चौनलिया स्कूल को इंटर कॉलेज बनाने का अभियान शुरू किया. गांव-गांव जाकर चंदा जुटाया गया, श्रमदान से भवन निर्माण के लिए पत्थर इकट्ठे किए गए और भूमि समतल की गई. दिल्ली में रहने वाले क्षेत्र के लोगों से भी आर्थिक सहयोग लिया गया. उनके प्रयासों से विज्ञान वर्ग के लिए भवन तैयार हुआ और बाद में शिक्षा विभाग तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के स्तर पर प्रयासों के बाद स्कूल को विज्ञान वर्ग की मान्यता भी मिल गई.

500 रुपये मानदेय पर स्कूल से जुड़े

उन्होंने बताया कि स्कूल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन समिति ने उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर अपने साथ जोड़ लिया. इसके बाद भी वह क्षेत्र में शिक्षा और जनसहभागिता के अभियान को आगे बढ़ाते रहे. धीरे-धीरे इलाके में उनकी पहचान मजबूत होने लगी और लोग उनसे इंटर कॉलेज की मान्यता दिलाने का भी आग्रह करने लगे.

मजाक-मजाक में खरीदा गया ब्लॉक प्रमुख का नामांकन

फेसबुक पोस्ट में हरीश रावत ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान वह गांव के अन्य लोगों के साथ केवल प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र लेने ब्लॉक कार्यालय पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद लोगों के मजाक के बीच उनके नाम से ब्लॉक प्रमुख का नामांकन पत्र भी खरीद लिया गया. शाम तक पूरे क्षेत्र में यह चर्चा फैल गई कि हरीश रावत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं. इसके बाद मामा और क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से चर्चा हुई. सभी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की सलाह दी और चुनाव प्रचार शुरू करने का निर्णय लिया गया.

‘पैसों की चिंता मत करना, डटकर लड़ना’

चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले घर पर गांव के लोग जुटे. मां ने सभी को पूरी और आलू की सब्जी खिलाई. इसके बाद उन्होंने अपनी धोती की गांठ खोली और 27 रुपये निकालकर हरीश रावत के हाथ में रखते हुए कहा, “अगर पैसों की वजह से पीछे हटने की नौबत आए तो मत हटना. तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई जमीन है, जरूरत पड़ी तो बेच देंगे, लेकिन लड़ना… डटकर लड़ना.”

हरीश रावत लिखते हैं कि चुनाव में उन 27 रुपयों में से केवल दो रुपये ही खर्च हुए, जबकि 25 रुपये वापस बच गए. लेकिन मां के विश्वास और उनके शब्दों ने उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि वह चुनाव जीतकर ब्लॉक प्रमुख बन गए. उनके अनुसार, उपप्रधान का नामांकन भरने के लिए निकले कदम ने उन्हें राजनीति की मुख्यधारा तक पहुंचा दिया.

‘आज भी मां के शब्द ही मेरी ताकत हैं’

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने अनेक संघर्ष देखे और आज भी जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज जब वह दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तब भी मां के वही शब्द—“लड़ना, डटकर लड़ना”—उन्हें हर दिन नई ऊर्जा और हिम्मत देते हैं. उन्होंने लिखा कि यही सीख उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रही है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 06 Aug 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Harish Rawat Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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