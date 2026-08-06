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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBaghpat News: श्रावणी मेले से स्वच्छता का संदेश, प्रशासन ने शुरू किया 'जीरो वेस्ट महोत्सव'

Baghpat News: श्रावणी मेले से स्वच्छता का संदेश, प्रशासन ने शुरू किया 'जीरो वेस्ट महोत्सव'

Baghpat News In Hindi: परशुरामेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावणी शिवरात्रि मेले को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने 'जीरो वेस्ट महोत्सव' सोशल मीडिया चैलेंज शुरू किया है.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 06 Aug 2026 11:25 AM (IST)
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बागपत की ऐतिहासिक परशुरामेश्वर (पुरा महादेव) मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावणी शिवरात्रि मेले को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 'जीरो वेस्ट महोत्सव' सोशल मीडिया चैलेंज शुरू किया है. इस अभियान के माध्यम से श्रद्धालुओं और युवाओं को मेले की आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

अभियान के तहत प्रतिभागियों को अपना फोटो व्हाट्सएप नंबर 9557178303 पर भेजना होगा. इसके बाद प्रशासन की ओर से प्रतिभागी के लिए आकर्षक डिजिटल पोस्टर तैयार किया जाएगा. इस पोस्टर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना होगा. पोस्ट करते समय डीएम बागपत, सूचना विभाग बागपत को टैग करने के साथ #ZeroWasteMahotsav हैशटैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

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सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट वाले प्रतिभागी होंगे सम्मानित

प्रशासन ने बताया कि सोशल मीडिया पर सबसे अधिक लाइक और कमेंट प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त मेला और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है, ताकि श्रद्धालु भी मेले को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण बनेगा श्रावणी मेला

जिला प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचेगा और पुरा महादेव श्रावणी मेला केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी प्रेरक उदाहरण बनेगा. अधिकारियों ने युवाओं, श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और स्वच्छ, सुंदर एवं जीरो वेस्ट महोत्सव की अवधारणा को सफल बनाने की अपील की है.

आपको बता दें कि बागपत के प्रसिद्ध परशुरामेश्वर (पुरा महादेव) में हर साल सावन महीने में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है, हालांकि, इस बार प्रशासन ने इसे बेहद खास बनाने का फैसला किया है. बताते चलें कि श्रावणी मेला में लाखों शिवभक्त कांवड़ में जल भरकर लाते हैं और बाबा का अभिषेक करते हैं.

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Published at : 06 Aug 2026 11:25 AM (IST)
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