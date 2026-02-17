उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी, तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं. भले ही चुनाव में अभी समय हो, लेकिन प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अभी से मैदान में सक्रिय नजर आ रही हैं. मुख्य मुकाबला एक बार फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच होने की संभावना है.



कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. हालांकि, पार्टी के भीतर नेताओं के बीच आपसी खींचतान और गुटबाजी को लेकर चर्चाएं भी सामने आती रहती हैं.

कांग्रेस में मतभेद चुनाव को कर सकती है प्रभावित

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस आंतरिक मतभेदों को समय रहते सुलझा नहीं पाती, तो इसका असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है. पार्टी अपने संभावित गठबंधन सहयोगियों के साथ भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, ताकि भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके.

भाजपा संगठन मजबूत, जीत की हैट्रिक पर नजर

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर तेजी से तैयारी कर रही है. पार्टी ने अपने विभिन्न संगठनात्मक प्रकोष्ठों और समितियों का गठन कर लिया है और जल्द ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जानी हैं. भाजपा लगातार बूथ स्तर तक बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है.

सरकार की नीतियों और निर्णयों को जनता तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दे रही है. समान नागरिक संहिता (यूसीसी), लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, धर्मांतरण कानून और विभिन्न विकास योजनाओं को भाजपा अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है. पार्टी का लक्ष्य 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर जीत की हैट्रिक लगाने का है.



प्रदेश में अन्य छोटे और क्षेत्रीय दल भी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, हालांकि मुख्य राजनीतिक मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही केंद्रित होता दिख रहा है. आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व की एकजुटता और जमीनी मुद्दों पर पकड़ ही यह तय करेगी कि 2027 में उत्तराखंड की सत्ता किसके हाथ में जाएगी.