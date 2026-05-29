पाकिस्तानी कनेक्शन और करोड़ों के लेनदेन का शक, हरिद्वार से युवती को ले गई जम्मू-कश्मीर पुलिस

हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के आसफनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस की दबिश के बाद हड़कंप मच गया. जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के कलकनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज यूएपीए और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुकदमे की जांच के दौरान सोनम नाम की युवती का नाम सामने आने पर पुलिस टीम हरिद्वार पहुंची और युवती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.

इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में युवती ने खुलासा किया कि वह दिल्ली के माध्यम से कुमार राम नामक व्यक्ति के संपर्क में आई थी, जिसके जरिए उसे कई सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और बैंक खाते एक्टिवेट कराने के निर्देश दिए गए थे.

हमीरपुर पुल हादसे को लेकर योगी सरकार का एक्शन, 6 मजदूरों की मौत के बाद सहायक अभियंता निलंबित

पैसे ट्रांसफर के बदले मिलता था कमीशन

जांच में सामने आया कि इन खातों में आने वाली रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर करने, एटीएम से निकासी करने और यूपीआई के माध्यम से रकम आगे भेजने का काम कराया जाता था. युवती ने करीब 20 लाख रुपये ट्रांसफर करने और इसके बदले कमीशन मिलने की बात स्वीकार की है.

युवती को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जम्मू कश्मीर पुलिस

फिलहाल, जम्मू-कश्मीर पुलिस युवती को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है. वहीं जांच एजेंसियां करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन, बैंक खातों और कथित पाकिस्तान कनेक्शन की फाइनेंशियल ट्रेल खंगालने में जुटी हैं. गांव में पुलिस कार्रवाई के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं.

उधर, उत्तराखंड पुलिस ने बीते दिनों एक युवती को करोड़ों रुपये के संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के आरोप में गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में इस पूरे मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. दरअसल, यह मामला तब संज्ञान में आया जब वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने वाली एजेंसियों को कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दिए.

चंदौली में सपा की महिला नेता को घर में घुसकर पीटा, चेहरे पर बरसाए लात-घूंसे और बाल पकड़कर घसीटा