हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में पूर्वांचल से बुंदेलखंड को जोड़ने की तैयारी, इस कॉरिडोर पर शासन ने लगाई मुहर, 7000 करोड़ का प्रावधान

यूपी में पूर्वांचल से बुंदेलखंड को जोड़ने की तैयारी, इस कॉरिडोर पर शासन ने लगाई मुहर, 7000 करोड़ का प्रावधान

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली-आगरा-झांसी-ललितपुर कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके लिए बजट में शासन ने सात हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं. इसी क्रम में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत सरकार ने बरेली-आगरा-झांसी-ललितपुर कॉरिडोर निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है. इससे पहले गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है जो बरेली से होकर गुजरेगा. यूपी सरकार के इस कदम से पूर्वांचल के साथ बुंदेलखंड और दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे के लिए सरकार की ओर से टोकन मनी भी जारी कर दी गई है. ये एक्सप्रेसवे बरेली में नवाबगंज और बहेड़ी तहसील के 68 गांवों से होकर गुजरेगा. इस कॉरिडोर के बनने से प्रदेश के सभी बड़े एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाएंगे जिससे एक विशाल कॉरिडोर का निर्माण हो सकेगा. 

यूपी में पूरब से पश्चिमी तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बरेली-आगरा-झांसी-ललितपुर कॉरिडोर का मार्ग क़रीब 547 किमी लंबा होगा. जो बरेली को अलग-अलग जिलों से जोड़ता हुआ ललितपुर से कनेक्ट करेगा. इस योजना के तहत पहले से मौजूद फोरलेन रोड का इस्तेमाल करते हुए इसे और अपग्रेड किया जाएगा.  

दूसरी तरफ मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा. जो बदायूं में बरेली मथुरा-हाईवे से कनेक्ट करता है जो आगे जाकर वृंदावन में मथुरा हाईवे से मिलता है. बदायूं में ही गंगा एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद हाईवे से भी जुड़ता है. इस तरह से पूरे पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी ओर बुंदेलखंड तक कनेक्टिवटी बढ़ जाएगी. 

7 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक़ प्रदेश में कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. बरेली-आगरा-झांसी-ललितपुर कॉरिडोर के लिए भी सरकार की ओर से सात हज़ार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इन सभी एक्सप्रेस वे को अगले पांच साल में एक दूसरे से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तीनों मिलकर काम कर रही हैं.  

'फॉर्म-7 में जितने नाम सब PDA हैं', अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा- कयामत तक लड़ेंगे लड़ाई 

Published at : 17 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Yogi Aditynath UP Expressway UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पूर्वांचल से बुंदेलखंड को जोड़ने की तैयारी, इस कॉरिडोर पर शासन ने लगाई मुहर, 7000 करोड़ का प्रावधान
यूपी में पूर्वांचल से बुंदेलखंड को जोड़ने की तैयारी, इस कॉरिडोर पर शासन ने लगाई मुहर, 7000 करोड़ का प्रावधान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: पल्लवी पटेल के साथ अलायंस फेल, अब बसपा का मिलेगा साथ! यूपी में क्या होगी ओवैसी की पॉलिटिक्स?
पल्लवी पटेल के साथ अलायंस फेल, अब बसपा का मिलेगा साथ! यूपी में क्या होगी ओवैसी की पॉलिटिक्स?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेता, मनरेगा समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन
यूपी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेता, मनरेगा समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नो-फ्लाई जोन में रात में उड़े ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नो-फ्लाई जोन में रात में उड़े ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
जनरल नॉलेज
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget