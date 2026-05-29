उत्तराखंड में बदला मौसम, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ गिरे ओले, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदला है. चमोली जिले में हेमकुंड साहिब के आसपास शुक्रवार सुबह बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को हैरान कर दिया. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है और सात जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

इन सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और तीव्र बारिश की चेतावनी दी है. इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जो कहीं-कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. बाकी जिलों में भी गर्जन के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं.

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गुरुवार को प्रदेश के 9 जिलों बरसे बादल

इससे पहले गुरुवार को नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और पौड़ी नौ जिलों में बारिश हुई. इनमें से चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून और बागेश्वर में जमकर ओले भी गिरे. मसूरी सहित कई पहाड़ी शहरों में ओलावृष्टि ने सड़कों को सफेद चादर से ढक दिया.

पिथौरागढ़ में गिरे अंडे आकार जितने ओले

वहीं, पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही अंडे के आकार के जितने ओले गिरे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ओलों का वजन 200 से 250 ग्राम तक था यानी एक बड़े आलू जितना भारी. इतने बड़े ओले गिरना अपने आप में असाधारण घटना है और इससे फसलों, बागीचों और वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

रात को मोबाइल पर आई इमरजेंसी अलर्ट की घंटी

रात 11:30 बजे लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक 'एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट' का इमरजेंसी नोटिफिकेशन आया. देर रात अचानक बजे इस अलर्ट ने लोगों में घबराहट पैदा कर दी. कई लोग नींद से जाग गए और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी.

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव आया है. पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी रास्तों पर सतर्कता बरतने की अपील की है.

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