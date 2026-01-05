उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस अत्यंत संवेदनशील मामले को न्याय के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है. भट्ट के अनुसार, कांग्रेस अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की लड़ाई लड़ रही है और इसी कारण वह इस दुखद घटना को लेकर अफवाहें फैलाकर भाजपा सरकार और संगठन की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है.

महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट कहा कि धामी सरकार ने इस मामले में पूरी मजबूती से पैरवी की, जिसके चलते दोषियों को न्यायालय से सजा मिली. यदि विपक्ष को जांच या कार्रवाई में कोई कमी नजर आती है, तो उसके पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है. लेकिन सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाना और राजनीतिक झंडों के साथ प्रदर्शन करना इस बात का संकेत है कि उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि वर्ष 2027 को ध्यान में रखकर राजनीतिक जमीन तैयार करना है.

बीजेपी नेता ने देहरादून समेत अन्य स्थानों पर हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई अराजकता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की सुनियोजित कोशिश हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला अपराधों को लेकर पूर्व में दिए गए बयानों को देखते हुए यह समर्थन विपक्ष की राजनीति के स्तर को उजागर करता है.

कथित वीआईपी के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस को घेरा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कथित वीआईपी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां और न्यायालय इस विषय में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. कांग्रेस पहले भी वीआईपी को लेकर कई आरोप लगा चुकी है, लेकिन जब उसे कोई सफलता नहीं मिली तो नए-नए नाम उछालकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई. न्यायालय में तथ्यों के सामने आने के बाद कांग्रेस को जनता की अदालत में भी मुंह की खानी पड़ी है.

बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट बोले सबूत नष्ट नहीं हुए

रिसॉर्ट तोड़े जाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भट्ट ने कहा कि पुलिस और एसआईटी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि सबूत नष्ट नहीं हुए. बल्कि सभी आवश्यक साक्ष्य सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए, जो दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त साबित हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष का असली मकसद इस संवेदनशील मुद्दे की आड़ में भाजपा के बड़े नेताओं को बदनाम करना और निजी स्वार्थ के लिए जनाक्रोश भड़काना है. भट्ट ने दो टूक कहा कि ऐसे षड्यंत्रों से कांग्रेस अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं होगी.