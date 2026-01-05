हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराना नहीं होगा आसान, CM धामी का नई नियमावली लाने का ऐलान

उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराना नहीं होगा आसान, CM धामी का नई नियमावली लाने का ऐलान

Uttarakhand News: सीएम धामी ने कहा कि बीते कुछ सालों में परिवार रजिस्टर में बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आई हैं, ऐसे लोगों के नाम रजिस्टर में मिले जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था.

By : दानिश खान | Updated at : 05 Jan 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में अब से परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया अब पहले जैसी आसान नहीं रहेगी. सीमावर्ती और शहरी क्षेत्रों में अवैध बसावट, फर्जीवाड़े और बढ़ती अनियमितताओं के चलते सरकार नई नियमावली बनाने जा रही है. इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि परिवार रजिस्टर से जुड़े मौजूदा नियम कमजोर और अस्पष्ट हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीते कुछ सालों में परिवार रजिस्टर में बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आई हैं, जो राज्य के हित में नहीं हैं. खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी का कोटद्वार, टिहरी का मुनिकीरेती, चंपावत का बनबसा और टनकपुर जैसे क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने की स्थिति बन रही है. 

परिवार रजिस्टर में अनियमितता पर सरकार सख्त

सीएम धामी ने कहा कि इन इलाकों में ऐसे लोगों के नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज पाए गए हैं, जिनका पहले वहां कोई अस्तित्व नहीं था. कुछ स्थानों पर लोग स्थानीय निवासियों के नाम पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे बाहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. यह स्थिति भविष्य के लिए चुनौती बन सकती है. 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा. 

शासन के अधिकारियों के अनुसार परिवार रजिस्टर में दर्ज नामों की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है. कई मामलों में नाम दर्ज करते समय संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं पाए गए. मौजूदा व्यवस्था में नाम दर्ज करने से पहले समुचित जांच-पड़ताल नहीं हो पा रही है, जिसका फायदा उठाकर फर्जी प्रविष्टियां की जा रही हैं. 

उत्तराखंड में नई नियमावली लाने की तैयारी

वर्तमान नियमों में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए केवल 'निवासी' होने की शर्त है. लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति कितने समय से उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए. नई नियमावली में इस परिभाषा को स्पष्ट किया जाएगा, ताकि भ्रम और दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो सके.

इसके अलावा सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तीन दिन के भीतर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का प्रावधान भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि इतनी कम अवधि में समुचित जांच संभव नहीं हो पाती. प्रस्तावित बदलावों के तहत नाम जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी, ताकि दस्तावेजों और तथ्यों की सही तरीके से पड़ताल की जा सके. साथ ही परिवार रजिस्टर के प्रपत्र में नए कॉलम जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है.

कुल मिलाकर सरकार परिवार रजिस्टर की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सख्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है ताकि अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखा जा सके. 

KKR विवाद के बाद BJP नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी, बंगाली भाषा में आया मैसेज

Published at : 05 Jan 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: साउथ कोरिया के प्रेमी की हत्या कर, शव लेकर अस्पताल में पहुंचा युवती
Maharashtra Crime: Sambhajinagar में दिल दहला देने वाली वारदात, कांस्टेबल का शव घर में दफनाया
UP News: Sambhal में आधी रात में बिजली चोरी पकड़ने निकले डीएम और एसपी, कई जगह मारा छापा
Maharashtra Dhule Hungama: महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष | Hindi
BMC Election 2026: ओवैसी समर्थकों पर लाठीचार्ज किया..मची अफरा-तफरी | Owaisi | Maharashtra Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget