उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई होगी डिजिटल, 840 स्कूल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे

उत्ताराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा विभाग नई खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल प्रदेश के 840 सरकारी स्कूलों को अब वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है. अब केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका शुभारंभ होना बाकी है. इसके तहत छात्रों के लिए वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस संचालित की जाएंगी.

इस व्यवस्था के तहत इन विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जाएगा. इसकी शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे. रायपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है. शिक्षकों की कमी दूर करने, विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना में जल्द ही और भी विद्यालयों को जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके.

वर्चुअल क्लास का लाइव प्रसारण होगा

वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ने वाले विद्यालयों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर में स्थापित दो केंद्रीय स्टूडियो से किया जाएगा. इस दौरान छात्र और शिक्षक के बीच दो तरफा संवाद भी संभव होगा. इससे सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से जुड़ सकेंग.

इन जिलों के विद्यालय योजन से जुड़े

प्रदेश के जिन विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ा गया है, उनमें अल्मोड़ा के 71, बागेश्वर के 29, चमोली के 68, चम्पावत के 54, देहरादून के 55, हरिद्वार के 53, नैनीताल के 64, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, रुद्रप्रयाग के 53, टिहरी के 120, ऊधमसिंह नगर के 51 और उत्तरकाशी के 39 विद्यालय शामिल हैं.