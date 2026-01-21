हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में करवट लेगा मौसम, 22 से 26 जनवरी तक होगी बारिश, पढ़ें IMD का पूरा अपेडट

यूपी में करवट लेगा मौसम, 22 से 26 जनवरी तक होगी बारिश, पढ़ें IMD का पूरा अपेडट

Lucknow News: IMD की मानें तो दो लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 जनवरी की रात से बारिश शुरू होकर अगले दिन यानि 23 जनवरी तक पूरे प्रदेश में शुरू हो जाएगी. सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Jan 2026 05:04 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में अगले चार से पांच दिनों तक बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गयी है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. 24 जनवरी तक भारी बारिश हो सकती है. इसकी चपेट में पूरा प्रदेश है. राज्य आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है.

IMD की मानें तो दो लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 जनवरी की रात से बारिश शुरू होकर अगले दिन यानि 23 जनवरी तक पूरे प्रदेश में शुरू हो जाएगी. पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी व मध्य यूपी से लेकर दक्षिण यूपी के जिले इसकी जद में रहेंगे. कई जगह ओला वृष्टि भी हो सकती है.

वेस्ट यूपी के इन जिलो में 23 को बारिश की संभावना

IMD की जारी चेतावनी के मुताबिक वेस्ट यूपी में बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बागपत, मेरठ, आगरा और संभल में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. मध्य यूपी में मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर शामिल हैं. जबकि तराई के जिलों में बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी में बारिश और ओलों की संभावना है.

24 जनवरी को पूर्वी यूपी में बारिश

बारिश का असर 24 जनवरी को पूर्वी यूपी की ओर हो जाएगा. इसकी जद में लगभग 18 जिले रहेंगे. जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, रायबरेली, बलरामपुर, कुशीनगर और देवरिया शामिल हैं. यही नहीं मध्य यूपी के जिलों में असर बराबर दिखेगा. इसके बाद 25 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा और फिर 26 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, ज्सिएम बारिश और बिजली दोनों की संभावना है.

तापमान में होगा बदलाव

बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोत्तरी होगी,जिसमें न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. जबकि 26 और 26 जानवर में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है. अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर होगा, लेकिन उसके बाद अगले सप्ताह में कम होगा. बारिश के बाद यूपी में कोहरे और ठंड कम होगी और मौसम साफ़ होगा. आपदा प्रबंधन ने सभी जिलो में अलर्ट जारी किया और आवश्यक सावधानिया बरतने की सलाह दी है.

Published at : 21 Jan 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAIN WEATHER ALERT
