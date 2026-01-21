सपा ने AIMIM को दिया गठबंधन का ऑफर! असीम वकार ने अखिलेश यादव के सामने रखी यह शर्त

समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में अगर वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है. उनके इस बयान पर AIMIM नेता असीम वकार की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. सपा के ऑफर को उन्होंने भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया.

AIMIM नेता असीम वकार ने सपा सांसद रमाशंकर राजभर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने 2027 में सपा के साथ उनकी पार्टी के आने का स्वागत किया है. वकार ने कहा कि सपा सांसद का ये दावा पूरी तरह से भ्रामक और गुमराह करने वाला है. वो मीडिया पर स्वागत करते है और जब घर जाओ तो हमारे मुँह पर अपना दरवाज़ा बंद करके हमको ज़लील करते है.

एआईएमआईएम नेता ने साफ कहा कि अगर सपा सांसद की बात में दम है और वो सच बोल रहे हैं तो पहले अपने बॉस अखिलेश यादव जी से कहें कि वो हमको दावतनामा भेजे. जिसके बाद आगे की बात की जाएगी.

सपा सांसद रमाशंकर ने दिया था बयान

दरअसल समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को लखनऊ में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के लिए अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, इस बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव के लिए पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को प्रभावी बनाने पर चर्चा की और छोटे-छोटे दलों को साथ लाने के भी संकेत दिए.

AIMIM के साथ आने पर दिए संकेत

इस बैठक के बाद सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया था. उनसे जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर सवाल किया गया तो राजभर ने उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ़ तौर पर कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी दल साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है. चुनाव में सपा छोटे दलों से गठबंधन को तैयार है.

बता दें कि सपा सांसद का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर AIMIM को वोट कटवा पार्टी कहते हुए दूरी बनाते दिखाई देते थे लेकिन, बीते कुछ समय में हुए चुनाव में ओवैसी की पार्टी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसके बाद सपा सतर्क दिख रही है.

